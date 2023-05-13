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بعد التتويج بلقب كأس الملك

علي البليهي للجماهير: تحملتم الكثير والقادم أجمل

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ مساءً
علي البليهي للجماهير: تحملتم الكثير والقادم أجمل
المواطن - فريق التحرير

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وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي رسالة إلى الجماهير بعد تتويج الزعيم بلقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه.

رسالة علي البليهي

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، وتقدم فرسان مكة في الشوط الأول، وكاد أن يتوج باللقب، وسجل البليهي التعادل في الوقت القاتل، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، ويفوز الزعيم بركلات الترجيح.

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الهلال بطل كأس الملك
جانب من تتويج الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ونشر علي البليهي صورة له وهو يحمل كأس البطولة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “ندري أنكم ما تقبلون رضاوه إلا ذهب”.

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وتابع علي البليهي رسالته إلى جماهير الهلال، قائلًا: “مبروك يا عشاق تعبتوا وتحملتوا كثير وعوضنا ربي جميعًا والقادم أجمل.. الذهب من يد الملهم حالة خاصة”.

علي البليهي
البليهي – المصدر @Alhilal_FC

جدل بشأن الفائز بالدوري

وكان البليهي قد أثار الجدل بتصريحاته بعد الفوز، بعدما تحدث عن أسباب عدم المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، وتأكيده بأنه سيحسم الفائز باللقب هذا الموسم.

وتحدث علي البليهي عن خسارة دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، قائلًا: “الإرهاق والإصابات أثرا علينا بعض الشيء، أما ضغط المباريات فلم يؤثر؛ لأننا ننافس على جميع البطولات”.

وواصل نجم الهلال تصريحاته قائلًا: “يتبقى لنا 5 مباريات بالدوري وسنحاول الفوز فيها جميعًا، وبعدها ينتهي موسمنا، وقبل ذلك أنا من سيحدد من يأخذ الدوري خلال مباراتنا المقبلة أمام الاتحاد”.

علي البليهي
البليهي – المصدر @Alhilal_FC

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