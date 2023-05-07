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بعد خسارة لقب دوري الأبطال

علي البليهي للجماهير: لنا رجعة بشكل أقوى

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
علي البليهي للجماهير: لنا رجعة بشكل أقوى
المواطن - فريق التحرير

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وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي رسالة إلى الجماهير بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا.

علي البليهي يعتذر للجماهير

ونشر علي البليهي صورًا للاعبي الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال في رسالته للجماهير: “أولًا شكرًا لوقفتكم الدائمة”.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @ali99i

وتابع علي البليهي: “ونعتذر ما كتب ربي نحقق اللقب لكم حاولنا، ولكن اللي ما هو مكتوب عسر غصة عدم تحقيق اللقب باللقب ولكن لنا رجعه بشكل أقوى.. خسرنا معركة ولكن ما خسرنا الحرب، وراجعين أقوى معاكم”.

وخسر الهلال بالأمس ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وخسر بهدف دون رد، ليتوج الفريق الياباني باللقب بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.

علي البليهي
البليهي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد لنهائي الكأس

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامتها، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وسيعمل الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، على الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز أمام الوحدة، لحصد كأس خادم الحرمين الشريفين، ومصالحة الجماهير بعد تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم.

نادي الهلال
لاعبو الهلال

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