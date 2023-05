علي القرني: اليوم أبدأ تجربة الاستمطار لرفع الاستمطار الصناعي لـ50%

سيدأ رائد الفضاء علي القرني، تجربة الاستمطار في الفضاء اليوم، موضحًا أنها تساعد على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة ٥٠٪، حسبما أعلن رائد الفضاء من داخل مركبة الفضاء الدولية.

وقال القرني خلال مقطع فيديو من داخل مركبة الفضاء الدولية نشره عبر حسابه بموقع تويتر، مستعرضًا صندوقًا أخضر بيديه، إن هذا هو تجربة الاستمطار الاصطناعي وتم تجهيزه بأيدٍ سعوديه ولله الحمد، واليوم إن شاء الله بركبها في وحدة النانو، وهي عبارة عن وحدة تهيئنا وتهيئ العلماء في الأرض بالتحكم فيما يدور داخل صندوق التجربة هذا.

ولفت رائد الفضاء علي القرني إلى أهمية تلك التجربة، بأنها ستزيد نسبة نجاح الاستمطار الصناعي إلى أكثر من 50%.

يأتي ذلك وسط ترقب من العلماء باعتبارها من أهم التجارب البيئية التي سيجريها رائد الفضاء.

ومن بين التجارب التي سيتم إجراؤها تجربة الطيران في منطقة انعدام الجاذبية، وتجربة أخرى متعلقة بالاحتراق.

راح ابدأ اليوم في تجربة الاستمطار اللي بتساعدنا على رفع نسبة الاستمطار الصناعي بنسبة ٥٠٪ باذن الله 🍃#نحو_الفضاء

The cloude seeding will help us to raise the artificial raining rate by 50%#KSA2Space pic.twitter.com/l5jQos2ViW

