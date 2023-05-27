علي القرني يجري تجربة من الفضاء لقياس الجاذبية الصغرى على الدماغ

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أجرى رائد الفضاء علي القرني، تجربة جديدة اليوم، خلال رحلته للفضاء، والخاصة بقياس تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على النشاط الكهربائي في الدماغ.
ونشر القرني صورة على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا: “من تجربة اليوم؛ استخدمنا جهاز التخطيط اللي بالصورة عشان نقيس تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على النشاط الكهربائي في الدماغ”.
وفي وقت سابق، نشر القرني مقطع فيديو مع زميلته رائدة الفضاء ريانة برناوي، موضحًا أنهما يجريان اليوم مع رواد الفضاء المستقلبيين بعضًا من التجارب التعليمية مباشرة من الفضاء.
وأضاف “نظرة روّاد الفضاء المستقبليين لنا وإلهامهم مسؤولية كبيرة أخذناها على عاتقنا من أول يوم”.
وعقد رائدا الفضاء ريانة برناوي، وعلي القرني، اليوم السبت، لقاءً مع طلاب وطالبات مدارس السعودية عبر بث مباشر، وأجريا معهم خلاله تجربة علمية من الفضاء.
نظرة روّاد الفضاء المستقبليين لنا وإلهامهم مسؤولية كبيرة أخذناها على عاتقنا من أول يوم 👩🏼🚀
اليوم نجري معهم بعض من التجارب التعليمية مباشرة من الفضاء.. #نحو_الفضاء pic.twitter.com/jn7C0TMW4d
— Ali Alqarni (@AstroAli11) May 27, 2023
دلال
الحمدلله رب العالمين الله يوفقهم
hatem
بالتوفيق وترجعون بالسلامه
سعيد
بالتوفيق للابطال