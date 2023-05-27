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باستخدام جهاز التخطيط

علي القرني يجري تجربة من الفضاء لقياس الجاذبية الصغرى على الدماغ

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
علي القرني يجري تجربة من الفضاء لقياس الجاذبية الصغرى على الدماغ
المواطن - فريق التحرير

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أجرى رائد الفضاء علي القرني، تجربة جديدة اليوم، خلال رحلته للفضاء، والخاصة بقياس تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على النشاط الكهربائي في الدماغ.

ونشر القرني صورة على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا: “من تجربة اليوم؛ استخدمنا جهاز التخطيط اللي بالصورة عشان نقيس تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على النشاط الكهربائي في الدماغ”.

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تجارب تعليمية

وفي وقت سابق، نشر القرني مقطع فيديو مع زميلته رائدة الفضاء ريانة برناوي، موضحًا أنهما يجريان اليوم مع رواد الفضاء المستقلبيين بعضًا من التجارب التعليمية مباشرة من الفضاء.

وأضاف “نظرة روّاد الفضاء المستقبليين لنا وإلهامهم مسؤولية كبيرة أخذناها على عاتقنا من أول يوم”.

وعقد رائدا الفضاء ريانة برناوي، وعلي القرني، اليوم السبت، لقاءً مع طلاب وطالبات مدارس السعودية عبر بث مباشر، وأجريا معهم خلاله تجربة علمية من الفضاء.

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  • دلال

    الحمدلله رب العالمين الله يوفقهم

  • hatem

    بالتوفيق وترجعون بالسلامه

  • سعيد

    بالتوفيق للابطال

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