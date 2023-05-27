علي القرني يرد على سؤال: كيف يستحم رواد الفضاء؟

ردّ رائد الفضاء علي القرني على تساؤل من طالبة بشأن كيف يستحم رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، وذلك خلال لقاء مع طلاب المدارس بالمملكة.

الفوط المبللة

وكشف القرني الغموض الذي يدور في عقل الطالبة بشأن كيف يستحم رواد الفضاء قائلًا إنهم يستخدمون الفوط المبللة للنظافة.

وأضاف أنه بسبب انعدام الجاذبية فتكون حركة السوائل متغيرة نتيجة التوتر السطحي، ولذلك لا يستطيع رواد الفضاء صب الماء عليهم، ولذلك يستخدمون الفوط المبللة للنظافة، كما يوجد فوط خاصة يكون بها مادة مثل الصابون للاغتسال.

طعام رواد الفضاء

وفي وقت سابق، تفاعلت رائدة الفضاء ريانة برناوي، مع تساؤل طالب حول الطعام الذي يتم تناوله في محطة الفضاء الدولية.

وقالت ريانة برناوي ردًا على سؤال الطالب “عبدالله” من إدارة التعليم بمنطقة تبوك، خلال بث مباشر مع طلبة المملكة، إن رواد الفضاء يحضرون معهم الطعام المجمد مغلفًا بطريقة جيدة من الأرض.

وتابعت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي أنه يوجد جهاز على محطة الفضاء الدولية يتم وضع الماء به، وكذلك الطعام، ثم يتم الانتظار لمدة عشر دقائق وبعدها يُصبح الطعام جاهزًا.