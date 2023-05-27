علي القرني يرد على سؤال: كيف يستحم رواد الفضاء؟

ضبط مقيم و3 يمنيين مخالفين لتهريبهم القات في جازان القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة
ردّ رائد الفضاء علي القرني على تساؤل من طالبة بشأن كيف يستحم رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، وذلك خلال لقاء مع طلاب المدارس بالمملكة.
وكشف القرني الغموض الذي يدور في عقل الطالبة بشأن كيف يستحم رواد الفضاء قائلًا إنهم يستخدمون الفوط المبللة للنظافة.
وأضاف أنه بسبب انعدام الجاذبية فتكون حركة السوائل متغيرة نتيجة التوتر السطحي، ولذلك لا يستطيع رواد الفضاء صب الماء عليهم، ولذلك يستخدمون الفوط المبللة للنظافة، كما يوجد فوط خاصة يكون بها مادة مثل الصابون للاغتسال.
وفي وقت سابق، تفاعلت رائدة الفضاء ريانة برناوي، مع تساؤل طالب حول الطعام الذي يتم تناوله في محطة الفضاء الدولية.
وقالت ريانة برناوي ردًا على سؤال الطالب “عبدالله” من إدارة التعليم بمنطقة تبوك، خلال بث مباشر مع طلبة المملكة، إن رواد الفضاء يحضرون معهم الطعام المجمد مغلفًا بطريقة جيدة من الأرض.
وتابعت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي أنه يوجد جهاز على محطة الفضاء الدولية يتم وضع الماء به، وكذلك الطعام، ثم يتم الانتظار لمدة عشر دقائق وبعدها يُصبح الطعام جاهزًا.
فيديو | عبر #الإخبارية..
الطالبة لينا بحيص تسأل رائدي الفضاء "كيف تستحمون"؟
رائد الفضاء #علي_القرني: نستخدم الفوط المبللة للنظافة.. وبسبب انعدام الجاذبية حركة السوائل تتغير نتيجة التوتر السطحي#نحو_الفضاء#ريانة_برناوي pic.twitter.com/fqFRmfx1kg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2023