Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لا يستطيع السجود لصعوبته بالمحطة

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ردّ رائد الفضاء علي القرني على تساؤل بشأن كيفية أداء رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية للوضوء والصلاة.

أداء الصلاة

ونشر القرني عبر حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يوضح فيه كيفية أداء الصلاة في الفضاء، حيث قال فيه إنهم يستحضرون اتجاه القبلة من خلال تثبيت أقدامهم في أحد الأجهزة الموجودة بالمحطة، نظرًا لأنهم يطفون دائمًا.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لكندية تخدش 400 سيارة بآلة حديدية

لقطات لكندية تخدش 400 سيارة بآلة حديدية

نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر

نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر

وأكد أنه ينظر باتجاه الأرض، لكنه لا يستطيع السجود فهو صعب جدًا في الفضاء بسبب انعدام الجاذبية، فيقوم بالانحناء قدر إمكانه.

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

ريانة والقرني يبدآن تجربة انتقال الحرارة مع طلاب المدارس

ريانة والقرني يبدآن تجربة انتقال الحرارة مع طلاب المدارس

وتابع “بالنسبة للوضوء فيستخدم فقاعات المياه لجعل المنشفة رطبة حتى يمسح بها أماكن الوضوء”.

استحمام رواد الفضاء

وفي وقت سابق، كشف علي القرني كيف يستحم رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، وذلك خلال لقاء مع طلاب المدارس بالمملكة.

وأوضح أنه بسبب انعدام الجاذبية فتكون حركة السوائل متغيرة نتيجة التوتر السطحي، ولذلك لا يستطيع رواد الفضاء صب الماء عليهم، ولذلك يستخدمون الفوط المبللة للنظافة، كما يوجد فوط خاصة يكون بها مادة مثل الصابون للاغتسال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة