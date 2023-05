علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء

ردّ رائد الفضاء علي القرني على تساؤل بشأن كيفية أداء رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية للوضوء والصلاة.

ونشر القرني عبر حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يوضح فيه كيفية أداء الصلاة في الفضاء، حيث قال فيه إنهم يستحضرون اتجاه القبلة من خلال تثبيت أقدامهم في أحد الأجهزة الموجودة بالمحطة، نظرًا لأنهم يطفون دائمًا.

وأكد أنه ينظر باتجاه الأرض، لكنه لا يستطيع السجود فهو صعب جدًا في الفضاء بسبب انعدام الجاذبية، فيقوم بالانحناء قدر إمكانه.

وتابع “بالنسبة للوضوء فيستخدم فقاعات المياه لجعل المنشفة رطبة حتى يمسح بها أماكن الوضوء”.

وفي وقت سابق، كشف علي القرني كيف يستحم رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية، وذلك خلال لقاء مع طلاب المدارس بالمملكة.

وأوضح أنه بسبب انعدام الجاذبية فتكون حركة السوائل متغيرة نتيجة التوتر السطحي، ولذلك لا يستطيع رواد الفضاء صب الماء عليهم، ولذلك يستخدمون الفوط المبللة للنظافة، كما يوجد فوط خاصة يكون بها مادة مثل الصابون للاغتسال.

