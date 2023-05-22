علي وريانة في أولى لحظات انعدام الجاذبية داخل قمرة مركبة الفضاء

شهدت الدقائق الأولى من صباح اليوم الاثنين انطلاق رائدي الفضاء السعوديَّيْن ريانة برناوي وعلي القرني، من كيب كانافرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في رحلة متجهة لمحطة الفضاء الدولية على متن المركبة دراجون.

ونشرت الإخبارية لقطات مباشرة من داخل “مركبة دراغون” تبين رواد الفضاء وهم سعداء بدخولهم منطقة انعدام الجاذبية.

تفاصيل الرحلة

وبحسب الخطة، ستكون المرحلة الأولى الالتحام بمحطة الفضاء الدولية خلال 16 ساعة بعد الإطلاق وتختلف مدة الالتحام مع تغير يوم الإغلاق، وفي المرحلة الثانية ينفذ الطاقم في مركبة دراجون مناورة باستخدام أنظمة الدفع حتى يتم الاقتراب والالتحام بالمحطة.

ويقوم الفريق بـ14 تجربة علمية وبحثية رائدة يأتي أبرزها، قياس المؤشرات الحيوية عن طريق الدم والتغيير في طول التيلومير، قياس الحدقة لقياس الضغط داخل الجمجمة، استخدام تخطيط أمواج الدماغ لقياس النشاط الكهربائي في الدماغ، قياس قطر غلاف العصب البصري والإرواء الدماغي، تعديلات وضع الدماغ في الجاذبية الصغرى، الاستمطار في الجاذبية الصغرى، تجربة علوم الخلايا وتجارب توعوية وتعليمية في الجاذبية الصغرى. ويساهم برنامج رواد الفضاء للرحلات المأهولة في تحقيق طموحات المملكة في مجال الفضاء، وبشكل رئيسي في تحقيق توجهات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للفضاء، إذ من العوائد المتوقعة على مستقبل الوطن تفعيل الابتكارات العلمية في البرنامج على مستوى علوم الفضاء، والتي تنعكس إيجابًا على مستقبل الصناعة والوطن، مع الحرص على تنمية رأس المال البشري اتباعًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال جذب المواهب وتطوير المهارات اللازمة.

رؤية المملكة

وتعمل المملكة على زيادة الاهتمام بخريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ورفع مستوى استثمار طاقاتهم في القطاع، وهي من الخطط الطموحة لمستهدفات الرؤية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرفع مكانة المملكة في خارطة الدول التي تتسابق للفضاء وتستثمر في علومه المتخصصة.

وقالت هيئة الفضاء: إن مدة مهمة رائدي الفضاء السعوديين 12 يومًا، والمرحلة الأولية ستستغرق 16 إلى 24 ساعة. وقالت الهيئة: إنه بعد المرحلة الأولية سيتم استقبال رائدي الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء الأمير محمد بن سلمان، استقبل في وقت لاحق، رواد الفضاء السعوديين وهنأهم على اجتيازهم بنجاح البرنامج التأهيلي، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم وعودة آمنة إلى أرض الوطن.

برنامج رواد الفضاء

برنامج رواد الفضاء للرحلات المأهولة يساهم في تحقيق طموحات المملكة في مجال الفضاء، ويساهم بشكل رئيسي في تحقيق توجهات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للفضاء وفي رفع مكانة المملكة في قطاع الفضاء، ووضعها ضمن الدول الرائدة في مجال الفضاء بحلول 2030م وتفعيل الابتكارات العلمية في البرنامج على مستوى علوم الفضاء والتي تنعكس إيجابًا على مستقبل الصناعة والوطن، كما يستهدف زيادة الاهتمام الوطني بخريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ورفع مستوى استثمار طاقاتهم في القطاع وتنمية رأس المال البشري اتباعًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال جذب المواهب وتطوير المهارات اللازمة ورفع مكانة المملكة في خارطة الدول التي تتسابق للفضاء وتستثمر في علومه المتخصصة.