Icon

باريس سان جيرمان يقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي Icon شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز Icon نجاح انفصال الصاروخ فالكون 9 في المسار المحدد له Icon البليهي: الهلال لم يستحق التتويج بدوري أبطال آسيا ضد أوراوا Icon لحظة انطلاق مركبة دراغون ‎نحو الفضاء وعلى متنها علي القرني وريانة برناوي Icon موعد الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير 11 صباحًا اليوم Icon زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا Icon علي البليهي: كنت أتناول البصل لكي أُرهق المهاجم Icon المدني يباشر احتجاز مركبة بسيل في وادي المفجر بأبها Icon تحية من علي وريانة قبل الانطلاق نحو الفضاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المتجهة بطاقم المهمة العلمية إلى محطة الفضاء الدولية

علي وريانة في أولى لحظات انعدام الجاذبية داخل قمرة مركبة الفضاء

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ صباحاً
علي وريانة في أولى لحظات انعدام الجاذبية داخل قمرة مركبة الفضاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت الدقائق الأولى من صباح اليوم الاثنين انطلاق رائدي الفضاء السعوديَّيْن ريانة برناوي وعلي القرني، من كيب كانافرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، في رحلة متجهة لمحطة الفضاء الدولية على متن المركبة دراجون.

ونشرت الإخبارية لقطات مباشرة من داخل “مركبة دراغون” تبين رواد الفضاء وهم سعداء بدخولهم منطقة انعدام الجاذبية.

قد يهمّك أيضاً
العثور على مفقود جازان متوفيًا بعد بحث لمدة شهرين

العثور على مفقود جازان متوفيًا بعد بحث لمدة شهرين

خلال ساعات.. انطلاق القمة العربية بمشاركة قادة وزعماء الدول العربية

خلال ساعات.. انطلاق القمة العربية بمشاركة قادة وزعماء الدول العربية

 

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

17 وظيفة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء

17 وظيفة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء

تفاصيل الرحلة

وبحسب الخطة، ستكون المرحلة الأولى الالتحام بمحطة الفضاء الدولية خلال 16 ساعة بعد الإطلاق وتختلف مدة الالتحام مع تغير يوم الإغلاق، وفي المرحلة الثانية ينفذ الطاقم في مركبة دراجون مناورة باستخدام أنظمة الدفع حتى يتم الاقتراب والالتحام بالمحطة.

ويقوم الفريق بـ14 تجربة علمية وبحثية رائدة يأتي أبرزها، قياس المؤشرات الحيوية عن طريق الدم والتغيير في طول التيلومير، قياس الحدقة لقياس الضغط داخل الجمجمة، استخدام تخطيط أمواج الدماغ لقياس النشاط الكهربائي في الدماغ، قياس قطر غلاف العصب البصري والإرواء الدماغي، تعديلات وضع الدماغ في الجاذبية الصغرى، الاستمطار في الجاذبية الصغرى، تجربة علوم الخلايا وتجارب توعوية وتعليمية في الجاذبية الصغرى. ويساهم برنامج رواد الفضاء للرحلات المأهولة في تحقيق طموحات المملكة في مجال الفضاء، وبشكل رئيسي في تحقيق توجهات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للفضاء، إذ من العوائد المتوقعة على مستقبل الوطن تفعيل الابتكارات العلمية في البرنامج على مستوى علوم الفضاء، والتي تنعكس إيجابًا على مستقبل الصناعة والوطن، مع الحرص على تنمية رأس المال البشري اتباعًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال جذب المواهب وتطوير المهارات اللازمة.

رؤية المملكة

وتعمل المملكة على زيادة الاهتمام بخريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ورفع مستوى استثمار طاقاتهم في القطاع، وهي من الخطط الطموحة لمستهدفات الرؤية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرفع مكانة المملكة في خارطة الدول التي تتسابق للفضاء وتستثمر في علومه المتخصصة.

وقالت هيئة الفضاء: إن مدة مهمة رائدي الفضاء السعوديين 12 يومًا، والمرحلة الأولية ستستغرق 16 إلى 24 ساعة. وقالت الهيئة: إنه بعد المرحلة الأولية سيتم استقبال رائدي الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء الأمير محمد بن سلمان، استقبل في وقت لاحق، رواد الفضاء السعوديين وهنأهم على اجتيازهم بنجاح البرنامج التأهيلي، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم وعودة آمنة إلى أرض الوطن.

برنامج رواد الفضاء

برنامج رواد الفضاء للرحلات المأهولة يساهم في تحقيق طموحات المملكة في مجال الفضاء، ويساهم بشكل رئيسي في تحقيق توجهات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للفضاء وفي رفع مكانة المملكة في قطاع الفضاء، ووضعها ضمن الدول الرائدة في مجال الفضاء بحلول 2030م وتفعيل الابتكارات العلمية في البرنامج على مستوى علوم الفضاء والتي تنعكس إيجابًا على مستقبل الصناعة والوطن، كما يستهدف زيادة الاهتمام الوطني بخريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ورفع مستوى استثمار طاقاتهم في القطاع وتنمية رأس المال البشري اتباعًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال جذب المواهب وتطوير المهارات اللازمة ورفع مكانة المملكة في خارطة الدول التي تتسابق للفضاء وتستثمر في علومه المتخصصة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا
غرائب

أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد...

غرائب
لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الرياض
السعودية اليوم

لقطات خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وبردية كثيفة على عفيف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبردية كثيفة على عفيف

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
لقطات مذهلة وكنوز مخفية في قاع البحر الأحمر
تقارير

لقطات مذهلة وكنوز مخفية في قاع البحر...

تقارير
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية والأحساء الأعلى
السعودية اليوم

طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 14 مئوية...

السعودية اليوم
ربيع خلاب في السعودية بمعدلات أمطاره واستمراريتها
السعودية اليوم

ربيع خلاب في السعودية بمعدلات أمطاره واستمراريتها

السعودية اليوم