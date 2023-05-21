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للانطلاق في مهمة فضائية تاريخية

علي وريانة يحييان ذويهما وأصدقائهما استعدادًا لصعود مركبة الفضاء

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
علي وريانة يحييان ذويهما وأصدقائهما استعدادًا لصعود مركبة الفضاء
المواطن - فريق التحرير

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وصل رائدا الفضاء السعوديان، علي القرني وريانة برناوي، إلى مكان انطلاق المركبة لمحطة الفضاء الدولية.

والتقى علي القرني وريانة برناوي، أهاليهما قبل الانتقال لمركبة الإطلاق، واستعد رائدا الفضاء للانطلاق في مهمة فضائية تاريخية.

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والأسبوع الماضي أكد رائدا الفضاء جاهزيتَهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثّله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يُرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل.

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يشار إلى أن هذه الرحلة الفضائية التاريخية تؤكد التزام المملكة بدعم جهود استكشاف الفضاء، وتشجيع البحوث العملية في هذا المجال، وتعزيز دور أبناء الوطن في برامج الفضاء ومجالاته من العلوم والتقنية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إبراز دورها في قطاع الفضاء وتقنياته.

 

 

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