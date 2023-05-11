عمران خان للمحكمة العليا: اختطفوني وضربوني

كشف الرئيس السابق لباكستان عمران خان، اليوم الخميس، أنه تم اختطافه من محكمة إسلام أباد وتعرض للضرب، جاء ذلك خلال إفادته للمحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا قد قضت بالإفراج عن عمران خان ومثوله غدًا أمام محكمة إسلام آباد، لافتة إلى أن اعتقاله لم يكن قانونيًا، بحسب ما أفادت “العربية”.

اعتقال عمران خان

وفي وقت سابق، ألقي القبض على عمران خان داخل مبنى محكمة إسلام أباد العليا يوم الثلاثاء، وزعم أنصار حزب باكستان (PTI) أن الشرطة شبه العسكرية في باكستان قامت بضرب واضطهاد رئيس الوزراء الباكستاني السابق أثناء اعتقاله.

وفي الصور التي شاركها الحزب شوهد عمران خان يتم اقتياده من قبل العشرات من رجال الشرطة شبه العسكرية المعروفة باسم باكستان رينجرز، وغردوا قائلين: إنها الفاشية في ذروتها، تعرض رئيس الوزراء السابق للبلاد عمران خان للتعذيب من خلال ضربه في ساقه المصابة.