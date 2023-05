عمران خان يستنجد بأنصاره: الشرطة تحاصر منزلي

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، اليوم الأربعاء إن الشرطة حاصرت منزله وأن اعتقاله أمر وشيك، مضيفًا: ربما تكون هذه آخر تغريدة لي قبل اعتقالي التالي، لقد طوقت الشرطة منزلي.

Probably my last tweet before my next arrest .

Police has surrounded my house.https://t.co/jsGck6uFRj

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 17, 2023