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بعد نهاية إعارته لنادي العربي القطري

عمر السومة: سأعود إلى الأهلي ولن أرحل عنه

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
عمر السومة: سأعود إلى الأهلي ولن أرحل عنه
المواطن - فريق التحرير

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كشف السوري عمر السومة عن مصيره مع النادي الأهلي وذلك بعد نهاية إعارته مع نادي العربي القطري.

تعليق عمر السومة

وقال السومة في المؤتمر الصحفي اليوم قبل نهائي كأس أمير قطر غدًا: “أحترم عقدي مع الأهلي وعقدي ينتهي بعد سنة، سأعود للفريق بعد نهاية فترة إعارتي مع نادي العربي”.

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موعد النهائي

ويُقام نهائي كأس أمير قطر غدًا بين فريقي السد والعربي على ملعب “أحمد بن علي” المونديالي في السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

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وكان نادي العربي خسر لقب دوري نجوم قطر يوم الاثنين الماضي، بعد فوز الدحيل على الشمال في الجولة الـ22 والأخيرة، بينما فاز العربي على السد لكن الدحيل حسم اللقب كونه الأعلى نقاطًا وحصد السومة المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري القطري برصيد 19 هدفًا وبفارق 3 أهداف عن اللاعب الكيني مايكل أولونجا نجم نادي الدحيل الذي تُوج بلقب هداف دوري نجوم قطر.

جدير بالذكر أن عمر السومة كان انضم لنادي العربي على سبيل الإعارة من النادي الأهلي في صيف 2022، وذلك بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو بعد نهاية موسم 2021/ 2022.

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