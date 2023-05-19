عمر السومة يحدد وجهته المقبلة بعد رفض الأهلي عودته

كشفت تقارير إعلامية عن الوجهة المقبلة للاعب السوري عمر السومة، بعد رفض عودته إلى النادي الأهلي بعد صعود الأخير لـ بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المقبل.

وقالت التقارير الإعلامية القطرية: إن السومة سيلعب مع العربي بشكل دائم بعدما أكد المهاجم السوري رغبته بالاستمرار في دوري نجوم قطر.

رفض عودة عمر السومة

وفي وقت سابق، أعربت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي عن رفضها فكرة عودة عمر السومة لتمثيل الراقي مجددًا، وذلك بعد صعود الفريق لبطولة دوري روشن السعودي تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ودشنت جماهير الراقي وسم “جمهور الأهلي يرفض السومة” السبت الماضي عبر موقع “تويتر” حيث شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل جماهير الراقي التي رفضت عودة اللاعب السوري بسبب إصراره على الرحيل عن الأهلي بعد هبوط الفريق لـ دوري يلو في الموسم الماضي 2021/ 2022.

كما طالبت الجماهير بعدم عودة السومة، كونه كان أحد الأسباب في هبوط الفريق لدوري يلو حسب وصفهم مع مجلس الإدارة السابق للنادي برئاسة ماجد النفيعي.