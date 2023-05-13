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في نهائي كأس أمير قطر

عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب السوري عمر السومة مهاجم العربي القطري، وهو يُقلد الاحتفال الشهير لـ علي البليهي مدافع الهلال، وذلك بعد فوز العربي أمس بلقب كأس أمير قطر على حساب السد.

تقليد احتفال البليهي

وظهر السومة في المقطع وهو يغرز علم نادي العربي في أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي، بعد الفوز بلقب كأس أمير قطر مقلدًا الاحتفال الشهير لـ علي البليهي، حيث قام الأخير في يوم 19 أكتوبر من عام 2021 بغرز علم الهلال في أرضية ملعب الأول بارك معقل النصر، بعد تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا آنذاك على حساب النصر.

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وقاد عمر السومة، فريق العربي أمس للفوز بلقب كأس أمير قطر، وذلك بعد أن سجل هدفين في شباك نادي السد في مباراة انتهت بفوز العربي بثلاثية دون رد.

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عمر السومة - علي البليهي - احتفال الركزة

رفض العودة

وفي وقت سابق، أعربت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي عن رفضها فكرة عودة عمر السومة لتمثيل الراقي مجددًا، وذلك بعد صعود الفريق لبطولة دوري روشن السعودي تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ودشنت جماهير الراقي وسم ” جمهور الأهلي يرفض السومة” اليوم السبت عبر موقع “تويتر” حيث شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل جماهير الراقي التي رفضت عودة اللاعب السوري بسبب إصراره على الرحيل عن الأهلي بعد هبوط الفريق لـ دوري يلو في الموسم الماضي 2021/2022.

كما طالبت الجماهير بعدم عودة السومة، كونه كان أحد الأسباب في هبوط الفريق لدوري يلو حسب وصفهم مع مجلس الإدارة السابق للنادي برئاسة ماجد النفيعي.

 

 

 

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