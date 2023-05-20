عمر السومة يُلمح لـ المسيليم بعودته للأهلي

اجتمع المهاجم السوري عمر السومة، مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ياسر المسيليم، وألمح إلى عودته لصفوف الراقي في الموسم الجديد.

عمر السومة يُلمح بعودته

وكان عمر السومة قد رحل عن الأهلي في الصيف الماضي، بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانضم إلى صفوف العربي القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكدت تقارير أن إدارة النادي الأهلي قررت السماح برحيل السومة سواء بالبيع أو فسخ عقده بالتراضي، مقابل التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تصل إلى 15 مليون ريال.

وعلى الرغم من أنباء رحيله وأن عودته إلى جدة، من أجل الحديث مع مسؤولي النادي بشأن كيفية رحيله، إلا أن عمر السومة ألمح خلال تواجده مع ياسر المسيليم إلى استمراره مع الأهلي في الموسم المقبل.

ونشر ياسر المسيليم والسومة، عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في أحداها: “لم نرك منذ يوم الوداع الأخير، ودعناك وعدت لنا بطلًا وحققت المزيد من الإنجازات، الله يوفقك دائمًا”.

ورد عمر السومة على المسيليم قائلًا: “الحمدلله على كل شيء، اشتقت لكم كثيرًا يا أبو عمار وإن شاء الله ترجع أيام الأهلي”.

مسيرة مميزة مع الأهلي

ويملك عمر السومة صاحب الـ33 عامًا، مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث شارك معه في 240 مباراة وساهم في تسجيل 222 هدفاً، حيث نجح في هز الشباك 192 مرة، وقدم 30 تمريرة حاسمة.