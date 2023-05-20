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رغم أنباء رحيله إلى العربي

عمر السومة يُلمح لـ المسيليم بعودته للأهلي

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
عمر السومة يُلمح لـ المسيليم بعودته للأهلي
المواطن - فريق التحرير

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اجتمع المهاجم السوري عمر السومة، مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ياسر المسيليم، وألمح إلى عودته لصفوف الراقي في الموسم الجديد.

عمر السومة يُلمح بعودته

وكان عمر السومة قد رحل عن الأهلي في الصيف الماضي، بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانضم إلى صفوف العربي القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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عمر السومة
السومة – المصدر spl

وأكدت تقارير أن إدارة النادي الأهلي قررت السماح برحيل السومة سواء بالبيع أو فسخ عقده بالتراضي، مقابل التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تصل إلى 15 مليون ريال.

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وعلى الرغم من أنباء رحيله وأن عودته إلى جدة، من أجل الحديث مع مسؤولي النادي بشأن كيفية رحيله، إلا أن عمر السومة ألمح خلال تواجده مع ياسر المسيليم إلى استمراره مع الأهلي في الموسم المقبل.

ونشر ياسر المسيليم والسومة، عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في أحداها: “لم نرك منذ يوم الوداع الأخير، ودعناك وعدت لنا بطلًا وحققت المزيد من الإنجازات، الله يوفقك دائمًا”.

ورد عمر السومة على المسيليم قائلًا: “الحمدلله على كل شيء، اشتقت لكم كثيرًا يا أبو عمار وإن شاء الله ترجع أيام الأهلي”.

عمر السومة ضد الهلال
السومة – المصدر spl

مسيرة مميزة مع الأهلي

ويملك عمر السومة صاحب الـ33 عامًا، مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث شارك معه في 240 مباراة وساهم في تسجيل 222 هدفاً، حيث نجح في هز الشباك 192 مرة، وقدم 30 تمريرة حاسمة.

السومة مع الأهلي
السومة

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