عمليات الإجلاء السعودية من السودان مستمرة ليلًا ونهارًا

أظهرت لقطات مصورة، جهود المملكة العربية السعودية في عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان.

استقبال بترحاب

ووثقت مقطع فيديو، الجهود التي تبذلها كل الجهات المعنية في عمليات الإجلاء من السودان، من استقبال المواطنين والرعايا من الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة.

كما رصد الفيديو مباشرة الفرق الطبية الحالات الصحية والتعامل بكل ترحاب وود من قبل الفرق الأمنية مع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان، وسط تقديم الورود والهدايا لهم.

جهود المملكة

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في استقبال مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة.

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

ويصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 8498 شخصًا وحتى الآن (278 مواطنًا، ونحو 8220 شخصًا ينتمون لـ 110 جنسيات).