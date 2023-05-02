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6.8 مليون عملية في المدينة المنورة بقيمة 440 مليون ريال

عمليات نقاط البيع تسجل 10.3 مليار ريال في أسبوع

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
عمليات نقاط البيع تسجل 10.3 مليار ريال في أسبوع
المواطن - واس

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بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 23 – 29 أبريل 2023م , 155.411.000 عملية، بقيمة 10.377.590.000 ريال، مقابل 12.003.978.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.138.000 بقيمة 584.942.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.023.000 بقيمة 218.759.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 50.000 بقيمة 59.831.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 833.000 بقيمة 176.863.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.687.000 بقيمة 749.258.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.001.000 بقيمة 613.241.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 839.000 بقيمة 200.171.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 739.000 بقيمة 280.707.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.268.000 بقيمة 90.971.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 199.000 بقيمة 193.692.000 ريال.

السلع والخدمات المتنوعة

وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 16.329.000 بقيمة 1.021.440.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.961.000 بقيمة 270.604.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 48.082.000 بقيمة 1.934.591.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 36.334.000 بقيمة 1.804.883.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 516.000 بقيمة 83.262.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.176.000 بقيمة 478.322.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 21.235.000 بقيمة 1.616.052.000 ريال.

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التوزيع بحسب المدن

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 42.754.000 بقيمة 3.058.654.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6.280.000 بقيمة 413.189.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6.848.000 بقيمة 440.038.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.230.000 بقيمة 193.387.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.100.000 بقيمة 191.734.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.502.000 بقيمة 150.389.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.827.000 بقيمة 252.448.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.582.000 بقيمة 306.855.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.190.000 بقيمة 491.716.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 18.796.000 بقيمة 1.471.022.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 58.301.000 بقيمة 3.408.158.000 ريال.

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