عملية لأول مرة لتوصيل المعدة بأمعاء أربعيني بمدينة الملك عبدالعزيز

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني- مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، نجاح توصيل المعدة بالأمعاء لمريض سعودي يبلغ من العمر ٤٥ عامًا، باستخدام تقنية مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة ولأول مرة.

جودة الرعاية الصحية

يأتي هذا النجاح من منطلق حرص الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والتزامها بمستهدفات تحول القطاع الصحي في رؤية السعودية 2030، من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية، وترك أثر إيجابي في تجربة المريض.

تفاصيل الحالة

ولفتت الشـؤون الصحية، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أن المريض كان يعاني من ورم سرطاني في أسفل المعدة يمنعه من الشرب والأكل بشكل طبيعي، وتم عمـل هـذا الإجراء في وحـدة المناظير باستخدام تقنية مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة وبمساعدة الأشعة الصوتية بالمنظار، وتم وضع دعامـة دائمة للمحافظة على كفاءة التوصيلة وجودة عملها لتجاوز الانسداد السرطاني.

وأوضحت الشؤون الصحية أنه كان سابقًا يتـم إجـراء عملية جراحيـة لفـتـح البطـن تحـت التخديـر الكامل في غرف العمليات.

يذكر أن المريض بـدأ- بشكل طبيعي- بالشـرب فـور انتهـاء الإجـراء الطبـي مباشـرة، والأكـل بـعـد يـوم واحـد، وهـو بحالة صحية ممتازة ولله الحمد.