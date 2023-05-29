عملية ناجحة تنهي معاناة طفل من تشوهات خلقية بالأعضاء التناسلية

نجح قسم المسالك البولية بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز، في إنهاء معاناة طفل في الثامنة من عمره بعد إجراء عملية جراحة نوعية معقدة تعد الأولى من نوعها بالمنطقة لعلاج تشوهات خلقية في مجرى البول والأعضاء التناسلية.

تفاصيل العملية

وأوضحت صحة الجوف أنه تم معاينة الطفل في العيادة الخارجية وتبيّن أنه يعاني من تشوه خلقي بالأعضاء التناسلية ومجرى البول، وبعد أن تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له تقرر إجراء العملية على مرحلتين استغرقت كل مرحلة ما يقارب 4 ساعات، جرى خلالها إعادة ترميم مجرى البول بطول 10 سم ونقل فتحة مجرى البول من منطقة العجان لمكانها الطبيعي تكللت بالنجاح.

يذكر أن عيادات المسالك البولية استقبلت خلال النصف الأول لهذا العام 70 حالة فيما أجرت 21 عملية جراحية .