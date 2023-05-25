عمومية السعودي الفرنسي تقر توزيع 901 مليون ريال أرباحاً نقدية وظائف بـ الإدارة العامة لصحة السجون في عدة تخصصات انخفاض صادرات النفط السعودية 26.5% إلى 83.1 مليار ريال في مارس خبير إرشاد نفسي: إبلاغ الأسرة عن ابنها المدمن أسرع طرق العلاج مشاهد لجريان سيل طيب مع وادي قرن شمال الطائف لقطات ساحرة لتدفق الشلالات بروضة الهضب شرق رنيه وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 78 دولاراً للبرميل حياد المملكة في الأزمة الأوكرانية منحها القوة والمصداقية والمكانة الرفيعة شوارع الدوادمي طفح ومشاكل تصريف وصيانة دورية رديئة
وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الفرنسي التي عقدت مساء يوم الأربعاء 24 مايو عن طريق وسائل التقنية الحديثة وبنسبة حضور 63.73%، على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2022م بواقع 0.90 ریال للسهم.
وقال البنك في بيان على “تداول”، اليوم الخميس، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 1.079 مليار ريال، ما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 12 يونيو 2023.
وأوضح أن مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية 2022 سيصل 1.981 مليار ريال بواقع 1.65ريال للسهم، وما يعادل 16.5% من القيمة الاسمية.
وأقرت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2022م والبالغة 901.49 مليون ریال بواقع 0.75 ریال للسهم الواحد وما يمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.
ووافق المساهمون على تعيين “كي بي إم جي” و”إرنست ويونغ” كمراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.