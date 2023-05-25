Icon

عمومية السعودي الفرنسي تقر توزيع 901 مليون ريال أرباحاً نقدية Icon وظائف بـ الإدارة العامة لصحة السجون في عدة تخصصات Icon انخفاض صادرات النفط السعودية 26.5% إلى 83.1 مليار ريال في مارس Icon خبير إرشاد نفسي: إبلاغ الأسرة عن ابنها المدمن أسرع طرق العلاج Icon مشاهد لجريان سيل طيب مع وادي قرن شمال الطائف Icon لقطات ساحرة لتدفق الشلالات بروضة الهضب شرق رنيه Icon وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 78 دولاراً للبرميل Icon حياد المملكة في الأزمة الأوكرانية منحها القوة والمصداقية والمكانة الرفيعة Icon شوارع الدوادمي طفح ومشاكل تصريف وصيانة دورية رديئة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
 عن النصف الثاني من 2022

عمومية السعودي الفرنسي تقر توزيع 901 مليون ريال أرباحاً نقدية

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
عمومية السعودي الفرنسي تقر توزيع 901 مليون ريال أرباحاً نقدية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الفرنسي التي عقدت مساء يوم الأربعاء 24 مايو عن طريق وسائل التقنية الحديثة وبنسبة حضور 63.73%، على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2022م بواقع 0.90 ریال للسهم.

إجمالي مبلغ التوزيعات

وقال البنك في بيان على “تداول”، اليوم الخميس، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 1.079 مليار ريال، ما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 12 يونيو 2023.

قد يهمّك أيضاً
مشاعر طفل سعودي تجاه رائدة الفضاء ريانة برناوي

مشاعر طفل سعودي تجاه رائدة الفضاء ريانة برناوي

66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

وأوضح أن مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية 2022 سيصل 1.981 مليار ريال بواقع 1.65ريال للسهم، وما يعادل 16.5% من القيمة الاسمية.

قد يهمّك أيضاً
منذ تأسيسها عام 1945.. القمم العربية تاريخ من القرارات والتحولات

منذ تأسيسها عام 1945.. القمم العربية تاريخ من القرارات والتحولات

جامعة الدولة العربية .. سجل زاخر بالإنجازات على امتداد تاريخها

جامعة الدولة العربية .. سجل زاخر بالإنجازات على امتداد تاريخها

توزيع أرباح نقدية

وأقرت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2022م والبالغة 901.49 مليون ریال بواقع 0.75 ریال للسهم الواحد وما يمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووافق المساهمون على تعيين “كي بي إم جي” و”إرنست ويونغ” كمراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي كأس الملك
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي...

الرياضة
طريقة إخراج التصاريح لحجاج دول مجلس التعاون
السعودية اليوم

طريقة إخراج التصاريح لحجاج دول مجلس التعاون

السعودية اليوم
لقطات لصحراء وادي الدواسر خلال التعامد الأول للشمس في 2023
السعودية اليوم

لقطات لصحراء وادي الدواسر خلال التعامد الأول...

السعودية اليوم
تحذير من تسريب فيروسات أشهر مختبر بالخرطوم
العالم

تحذير من تسريب فيروسات أشهر مختبر بالخرطوم

العالم
أمطار رعدية وبرد وسيول ورياح نشطة على 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد وسيول ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
طيران ناس يشارك في النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي بدبي
السعودية اليوم

طيران ناس يشارك في النسخة الثلاثين من...

السعودية اليوم
جمعية مساعي الخيرية تختتم توزيع زكاة الفطر على الأسر المستفيدة
السعودية اليوم

جمعية مساعي الخيرية تختتم توزيع زكاة الفطر...

السعودية اليوم