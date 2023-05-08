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مصحوبة برياح نشطة وانعدام في الرؤية

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على عسير والمدني يُحذر

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
عواصف رعدية وأمطار غزيرة على عسير والمدني يُحذر
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير بناءً على تحذير صادر من المركز الوطني للأرصاد وسط توقعات بأن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “توتير” أن الحالة الممطرة تؤثر على النماس وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، تبدأ من الساعة الـ 1 ظهرًا وحتى الساعة الـ 9 مساءً.

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وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبرد وجريان السيول وانعداماً في الرؤية.

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ودعت الدفاع المدني المواطنين للابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حرصًا على سلامتهم أثناء هطول الأمطار.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة.

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