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مصحوبة برياح نشطة وانعدام في الرؤية

عواصف وأمطار على عسير حتى المساء

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
عواصف وأمطار على عسير حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية تشمل الربوعة والنماص وبلقرن وبيشة وتنومة وظهران الجنوب.

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فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقطًا للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والحدود الشمالية.

 

 

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