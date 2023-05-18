Icon

عودة المحادثات التجارية بين الصين وواشنطن الأسبوع المقبل Icon الزمالك يهزم أسوان بهدف نظيف Icon وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك بلس لاستقرار أسعار البترول عالميًّا Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة الـ27 Icon اشتعال النيران في السفارة المصرية بليبيا Icon القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية Icon خالد الغامدي: وجود أشباه اللاعبين في الشباب سببه عدم الدعم ! Icon النواب الأمريكي يتوقع انفراجة بشأن سقف الدين Icon عبدالله بن بندر يرعى حفل تخرج كلية الملك خالد العسكرية Icon خسارة ريال مدريد برباعية تضع بنزيما في أزمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
توقفت على خلفية تصاعد التوترات بين البلدين

عودة المحادثات التجارية بين الصين وواشنطن الأسبوع المقبل

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
عودة المحادثات التجارية بين الصين وواشنطن الأسبوع المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن، ليو بينجيو، الخميس، أن وزيري التجارة وممثلي التجارة في الولايات المتحدة والصين سيلتقون الأسبوع المقبل في واشنطن.

المحادثات التجارية

وتوقفت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قبل أشهر، على خلفية تصاعد التوترات بين البلدين.

قد يهمّك أيضاً
فيسبوك يرسل طلبات صداقة تلقائيًّا بسبب العطل

فيسبوك يرسل طلبات صداقة تلقائيًّا بسبب العطل

أبطال الفلاح إلى نخبة دوري المدارس

أبطال الفلاح إلى نخبة دوري المدارس

وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في الآونة الأخيرة، في ظل خلافات حول تايوان، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان ونشاطها العسكري في بحر الصين الجنوبي.

قد يهمّك أيضاً
سقطة جديدة لـ بايدن بعد طرد الصحفيين من البيت الأبيض

سقطة جديدة لـ بايدن بعد طرد الصحفيين من البيت الأبيض

هبوط حاد في أسهم التكنولوجيا بـ البورصة الأمريكية

هبوط حاد في أسهم التكنولوجيا بـ البورصة الأمريكية

ومؤخرًا أشعلت أزمة المنطاد الصيني التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك قبل أيام من زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لبكين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق
السعودية اليوم

أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق

السعودية اليوم
استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة
حصاد اليوم

استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة

حصاد اليوم
هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول
الرياضة

هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره...

الرياضة
رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق
السعودية اليوم

رجل ينقذ 10 عائلات من حريق محقق

السعودية اليوم
لقطات لجريان السيول في بيشة
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول في بيشة

السعودية اليوم
هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس
تكنولوجيا

هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس

تكنولوجيا
لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد تعرّضه لقصف مدفعي
العالم

لحظة هروب نزيلات سجن أم درمان بعد...

العالم
ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية
أخبار أمنية

ضبط 164 ألف قرص من الإمفيتامين بالقويعية

أخبار أمنية