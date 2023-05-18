عودة المحادثات التجارية بين الصين وواشنطن الأسبوع المقبل

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كشف المتحدث باسم سفارة الصين في واشنطن، ليو بينجيو، الخميس، أن وزيري التجارة وممثلي التجارة في الولايات المتحدة والصين سيلتقون الأسبوع المقبل في واشنطن.
وتوقفت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قبل أشهر، على خلفية تصاعد التوترات بين البلدين.
وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في الآونة الأخيرة، في ظل خلافات حول تايوان، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان ونشاطها العسكري في بحر الصين الجنوبي.
ومؤخرًا أشعلت أزمة المنطاد الصيني التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك قبل أيام من زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لبكين.