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تبدأ يومي الخميس والجمعة

عودة رياح البوارح بدايات يونيو وغبار متوقع في عدة مناطق

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
عودة رياح البوارح بدايات يونيو وغبار متوقع في عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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قال طقس العرب: إن قراءات الخرائط الجوية أوضحت أنه يُتوقع أن تعود رياح البوارح لتهب على أجزاء عِدّة من دُول الخليج اعتبارًا من يوم الخميس، ويشتد نشاطها مطلع الأسبوع القادم، وتتسبب بإثارة الأتربة والغبار، بل قد تصل إلى حد تشكل عواصف غبارية في بعض المناطق؛ وذلك نتيجة ارتفاع الضغط الجوي بشكل كبير شمال غرب الجزيرة العربية وبلاد الشام، تزامنًا مع انخفاضه فوق شرق الجزيرة العربية وجنوب شرقها؛ مما يؤدي الى نشاط الرياح الشمالية الغربية أو ما تُسمى محليًّا برياح البوارح.

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غبار وأتربة

وتوقع طقس العرب، أن يبدأ نشاط الرياح الشمالية الغربية يومي الخميس والجمعة 1 و2 يونيو على أجزاء عِدّة من وسط وجنوب شرق العراق مُرورًا بالكويت ووصولًا للأجزاء الشرقية من المملكة السعودية، وتتسبب هذه الرياح بإثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية لاسيّما في المناطق والطرق الصحراوية.

الضغط الجوي

ولفت إلى أن مطلع الأسبوع القادم، ونتيجة لازدياد اختلاف قيم الضغط الجوي بين المُرتفع الجوي المُتواجد شرقي البحر الأبيض المُتوسط والمنخفض الحراري العميق في الركن الشرقي من شبه الجزيرة العربية، يؤدي ذلك إلى اشتداد إضافي في سرعة الرياح الشمالية الغربية، وتترافق بهبات قوية أحيانًا تتجاوز حاجز 70 كم/ الساعة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، مثيرة لكميات كبيرة من الغبار على أجزاء واسعة من العراق والكويت، وتؤدي إلى انخفاض ورُبما شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ويطال تأثير الغبار أيضًا أجزاء عِدّة من شمال وشرق المملكة السعودية.

 

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