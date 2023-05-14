عيد الأم أسوأ موسم عمل للمطاعم الأمريكية

يوافق اليوم 14 مايو عيد الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد عيد الأم أحد أكثر الأيام ازدحامًا في صناعة المطاعم الأمريكية، حيث يمثل تحديًا تشغيليًا هائلاً للمطاعم، ولهذا السبب اكتسبت هذه المناسبة سمعة بين النوادل وموظفي المطاعم كواحد من أكثر الأيام قسوة طوال العام.

عيد الأم الأمريكي

وذكر موقع daysoftheyear أن اليوم يوافق الاحتفال بعيد الأم، ويرجع الاحتفال بعيد الأم في الغرب إلى اليونان القديمة، فقد ظهر جزء من التقليد في المملكة المتحدة وأوروبا كاحتفال خلال الصوم الكبير، يسمى “يوم الأمومة”.

ونشرت شبكة سي إن إن الأمريكية، تقريرًا بشأن عيد الأم الأمريكي تحت عنوان “عيد الأم أسوأ أيام العام للمطاعم الأمريكية”، وقال الشيف آرت سميث، الذي كان طاهيًا شخصيًا لأوبرا وينفري وجيب بوش، إن الأذواق تغيرت حرفياً منذ جائحة كوفيد. حيث سيقدم المئات من وجبات عيد الأم في مطاعمه الأربعة بما في ذلك مطعمه في عالم والت ديزني، وتشهد وجبات المعكرونة بالجبن وغير من الوجبات السريعة إقبالًا كبيرًا في هذا اليوم من السنة، على حد قوله.

يوم حافل للمطاعم

يتوقع الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة الأمريكي أن يصل إنفاق المواطنين في عيد الأم إلى 35.7 مليار دولار هذا العام ، مع توقعات برقم قياسي يصل لـ 5.6 مليارات دولار، بزيادة 6٪ عن العام الماضي. ويعد عيد الأم ثاني أكثر الأيام ازدحامًا في مجال المطاعم، وفقًا لموقع الحجز عبر الإنترنت OpenTable.

وقال شون والشيف، صاحب خمسة مطاعم كالي للشواء في منطقة سان دييغو، إن عيد الأم يمثل “تحديًا تشغيليًا”. “إنه أكثر أيام السنة ازدحامًا وأيضًا اليوم الذي يكون فيه العملاء أعلى من كل التوقعات. مما يضطر أصحاب المطاعم لافتراش الطرقات”، على حد قوله.

توقعات الإنفاق

وتعد مناسبة عيد الأم في 2023 بالنسبة للعديد من المطاعم، أول عطلة كبيرة منذ جائحة كورونا في نهاية عام 2019. وقال أحد أصحاب المطاعم في نيويورك، بينه دوغلاس: “لقد اجتمع الكثير من الأشخاص الذين لم يروا بعضهم البعض منذ فترة طويلة بسبب الجائحة وقيودها”.

ومن المتوقع أن ينفق الأمريكيون اليوم الأحد حوالي 40٪ أكثر من المعتاد، وفقًا لتقرير شبكة سي إن إن الأمريكية.

بداية عيد الأم الأمريكي

يذكر أنه بدأت النسخة الحديثة من عيد الأم في مايو في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين. كان الدافع الأصلي وراء ذلك اليوم هي آنا جارفيس، التي كانت لديها فكرة يوم لتكريم الأمهات بعد وفاة والدتها في عام 1905. تم تنظيم اليوم الأول في عام 1907 كتجمع عبادة في كنيسة أسقفية في فيرجينيا الغربية. في وقت لاحق، أصبحت جارفيس منزعجة بعض الشيء من تسويق اليوم على أنه عطلة.

وبحلول عام 1914، أصبح اليوم رسميًا عيدًا للأم عندما وقع الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون على إجراء يعلن الاحتفال بعيد الأم في يوم الأحد الثاني من شهر مايو. اكتسب هذا اليوم شعبية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وكذلك أجزاء أخرى من العالم، على الرغم من أنه لا يتم الاحتفال به دائمًا في شهر مايو.