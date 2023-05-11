غارات إسرائيلية على غزة والرد بقصف صاروخي

شن الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي غارات جديدة على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن استشهاد أكثر من 25 شخصًا وإصابة العشرات جراء هذا العدوان.

وبحسب “العربية” لازالت الغارات الإسرائيلية متواصلة مستهدفة عددًا من المناطق في قطاع غزة، والتي أسفرت عن اغتيال القيادي في “سرايا القدس” أحمد أبو دقة بغارة استهدفت منزلاً في خان يونس.

وشملت الغارات الإسرائيلية الشجاعية وبيت حانون ورفحًا في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية الأراضي الزراعية بمحيط منطقة كارني بشرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

صواريخ غزة

وفي المقابل، أفادت مصادر إعلام إسرائيلية، بسماع دوي صافرات في عدد من المستوطنات الإسرائيلية، شملت تل أبيب واللد والرملة وعسقلان، وغلاف غزة وشماله، حيث أفادت مصادر عبرية بسقوط صاروخ على منزل في منطقة رحوفوت قرب تل أبيب وأسفر عن إصابة 5 مستوطنين بينهم حالة حرجة.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن 547 صاروخًا أطلقت على إسرائيل، بينها 175 صاروخًا اعترضتها القبة الحديدية.