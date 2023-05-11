Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
استهدفت 25 شخصًا وأصابت العشرات

غارات إسرائيلية على غزة والرد بقصف صاروخي

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
غارات إسرائيلية على غزة والرد بقصف صاروخي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شن الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي غارات جديدة على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن استشهاد أكثر من 25 شخصًا وإصابة العشرات جراء هذا العدوان.

وبحسب “العربية” لازالت الغارات الإسرائيلية متواصلة مستهدفة عددًا من المناطق في قطاع غزة، والتي أسفرت عن اغتيال القيادي في “سرايا القدس” أحمد أبو دقة بغارة استهدفت منزلاً في خان يونس.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: تغيير الحالة الاجتماعية يؤثر على استحقاق الدعم

حساب المواطن: تغيير الحالة الاجتماعية يؤثر على استحقاق الدعم

طائرة سعودية تحمل 10 أطنان مساعدات تنطلق إلى السودان

طائرة سعودية تحمل 10 أطنان مساعدات تنطلق إلى السودان

وشملت الغارات الإسرائيلية الشجاعية وبيت حانون ورفحًا في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

قد يهمّك أيضاً
موسيماني يثير الجدل والجماهير تُطالب برحيله!

موسيماني يثير الجدل والجماهير تُطالب برحيله!

لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي

لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية الأراضي الزراعية بمحيط منطقة كارني بشرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

صواريخ غزة

وفي المقابل، أفادت مصادر إعلام إسرائيلية، بسماع دوي صافرات في عدد من المستوطنات الإسرائيلية، شملت تل أبيب واللد والرملة وعسقلان، وغلاف غزة وشماله، حيث أفادت مصادر عبرية بسقوط صاروخ على منزل في منطقة رحوفوت قرب تل أبيب وأسفر عن إصابة 5 مستوطنين بينهم حالة حرجة.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن 547 صاروخًا أطلقت على إسرائيل، بينها 175 صاروخًا اعترضتها القبة الحديدية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم