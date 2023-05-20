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برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان

غداً.. انطلاق مؤتمر الإعلام الوطني في الرياض

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
غداً.. انطلاق مؤتمر الإعلام الوطني في الرياض
المواطن - واس

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يرعى معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان غداً، انطلاق فعاليات “مؤتمر الإعلام الوطني.. مراجعة المفهوم، والمسؤوليات وتمكين الشباب”, الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلةً بكلية الإعلام والاتصال، ويستمر يومين بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة متحدثين من داخل المملكة وخارجها في العديد من المجالات ذات الصلة بقطاع الإعلام، بالإضافة إلى نخبة من المؤثرين في صناعة الأفلام والسينما والتواصل الاجتماعي.

وأوضح معالي رئيس الجامعة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور أحمد بن سالم العامري, أن المؤتمر يأتي امتداداً للجهود الوطنية الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الحضور الإعلامي للمملكة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي ضمن مؤتمرات وفعاليات تستهدف الجامعة إقامتها لمناقشة القضايا المعاصرة والحديثة انطلاقاً من دورها الريادي في تأصيل مختلف الأحداث والمواضيع التي تتواكب مع مستجدات العصر.

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من جهته، أعلن صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر اكتمال استعدادات اللجان لاستضافة هذه التظاهرة الإعلامية الكبرى من خلال مستهدفات تسعى إلى تحقيق التأصيل العلمي والمنهجي لمفهوم الإعلام الوطني، وبلورة الأدوار الوطنية لوسائل الإعلام وسبل تعزيز دور الإعلاميين الشباب في منظومة الإعلام الوطني في المملكة، والأدوار المنتظرة من القطاعات المختلفة في المجتمع السعودي لتعزيز حضورها في خارطة الإعلام الوطني المؤثر والفعال؛ انطلاقاً من متطلبات رؤية 2030م، وبيان الدور الوطني المنتظر من الإعلاميين الشباب في المملكة، في ضوء الرؤية، وبحث ما يهم الجيل الجديد من الإعلاميين فيما يتعلق بمسائل التأهيل والتمكين.

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من جانبه بين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر أن البرنامج العلمي للمؤتمر يحمل في طياته العديد من الجلسات وورش العمل المتعددة في موضوعاتها وضيوفها حيث سيشارك في المؤتمر حوالي 70 متحدثاً من القيادات الإعلامية السعودية الأكاديمية والمهنية، والنخب الثقافية والفكرية، يثرون بمداخلاتهم أكثر من 16 جلسةً حوارية و4 ورشِ عمل.
ودعا الراغبين بالمشاركة في الورشة إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤتمر https://imamu.edu.sa/nationalmc/Pages/default.aspx .

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