غداً.. بدء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور

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أعلنت وزارة التعليم فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من خلال نظام نور، وفق 3 مجموعات، بدءًا من يوم غد الأحد.
وأوضحت وزارة التعليم أن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال إلكترونياً من خلال نظام نور.
وأضافت الوزارة، أنه تم تقسيم التسجيل إلى 3 مجموعات، تضم كل منها عدداً من المناطق والإدارات التعليمية.
وأفادت بأن التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل 3 سنوات ولم يبلغ 6 سنوات.
وأشارت وزارة التعليم إلى أن أولوية التسجيل للمستوى الثالث.