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أولوية التسجيل للمستوى الثالث

غداً.. بدء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
غداً.. بدء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم فتح باب التسجيل في مرحلة رياض الأطفال من خلال نظام نور، وفق 3 مجموعات، بدءًا من يوم غد الأحد.

التسجيل في رياض الأطفال

وأوضحت وزارة التعليم أن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال إلكترونياً من خلال نظام نور.

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وأضافت الوزارة، أنه تم تقسيم التسجيل إلى 3 مجموعات، تضم كل منها عدداً من المناطق والإدارات التعليمية.

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وأفادت بأن التسجيل في هذه المرحلة للطفل الذي أكمل 3 سنوات ولم يبلغ 6 سنوات.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن أولوية التسجيل للمستوى الثالث.

 

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