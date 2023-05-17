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غدًا ختام منافسات الجولة الـ27 بـ دوري روشن

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
غدًا ختام منافسات الجولة الـ27 بـ دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم غدًا الخميس مباريات الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي بإقامة مباراتين.

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وستنطلق مباراتا الشباب والوحدة و أبها ضد الاتفاق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

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وكانت مباريات الجولة الـ27 من الدوري انطلقت بداية من أول أمس الاثنين، حيث فاز الرائد على ضمك بخماسية دون رد، وفاز التعاون على الخليج بثنائية دون رد، وتعادل الباطن مع الفيحاء بدون أهداف، بينما فاز العدالة على الفتح برباعية مقابل هدفين.

بينما مباراتا أمس في الجولة الـ27 انتهيتا، بفوز النصر على الطائي بثنائية دون رد أحرزها كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا، بينما تعادل أزرق الرياض مع الاتحاد بنتيجة 2/ 2.

الخليج والاتفاق - 1

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 50 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 46 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، الرائد تاسعًا وضمك عاشرًا ولكل منهما 32 نقطة، أبها في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.

أبها والعدالة - 2

 

 

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