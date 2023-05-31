غرفة حفر الباطن تعلن عن 205 وظائف في الرياض وجدة

أعلنت غرفة حفر الباطن توفر 205 وظائف في (الرياض) و (جدة) لدى شركة سفاري برواتب تبدأ (5500 ريال)، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.