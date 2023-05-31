غرفة حفر الباطن تعلن عن 205 وظائف في الرياض وجدة

ثغرات أمنية وراء عملية خطف المواطن السعودي بلبنان بطل الدوري السعودي للمحترفين لا يخسر في ليلة التتويج الدفاع المدني يحذر أهالي مكة وجازان السعودية الفتية .. العمر المتوسط للسكان 29 عامًا وللمواطنين 25 اكتمال جاهزية قطارَي الحرمين والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج تفاصيل تعداد السعودية 2022 .. الذكور 61% وعدد الأسر 4.2 ملايين أسرة ضربة جديدة لاقتصاد الصين بسبب ارتفاع البطالة آل باتشينو يرزق بطفل رابع في سن الـ 82 عامًا أندية سعودية تترقب موقف كانتي مع تشيلسي إحباط تهريب 100 كيلو قات بالعارضة
أعلنت غرفة حفر الباطن توفر 205 وظائف في (الرياض) و (جدة) لدى شركة سفاري برواتب تبدأ (5500 ريال)، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– سائق باص (60 وظيفة).
– مدير مشروع (10 وظائف).
– ميكانيكي (20 وظيفة).
– نجار (20 وظيفة).
– كهربائي (20 وظيفة).
– إلكترونيات (20 وظيفة).
– مهندس ميكانيكا (15 وظيفة).
– مهندس كهرباء (15 وظيفة).
– إداري (10 وظائف).
– مهندس زراعي (10 وظائف).
– مصمم فوتوغرافي.
– مدير فعاليات ومناسبات.
– مصور.
– مصمم مواقع على الانترنت.
– مصمم بروشورات إعلانية.
الرواتب:
– تبدأ من 5,500 ريال (حسب التخصص).
ملاحظة:
– يشترط التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة لجميع الوظائف (ماعدا السائقين).
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/11/21هـ الموافق 2023/06/10م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا