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غرفة حفر الباطن تعلن عن 205 وظائف في الرياض وجدة

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
غرفة حفر الباطن تعلن عن 205 وظائف في الرياض وجدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت غرفة حفر الباطن توفر 205 وظائف في (الرياض) و (جدة) لدى شركة سفاري برواتب تبدأ (5500 ريال)، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– سائق باص (60 وظيفة).
– مدير مشروع (10 وظائف).
– ميكانيكي (20 وظيفة).
– نجار (20 وظيفة).
– كهربائي (20 وظيفة).
– إلكترونيات (20 وظيفة).
– مهندس ميكانيكا (15 وظيفة).
– مهندس كهرباء (15 وظيفة).
– إداري (10 وظائف).
– مهندس زراعي (10 وظائف).
– مصمم فوتوغرافي.
– مدير فعاليات ومناسبات.
– مصور.
– مصمم مواقع على الانترنت.
– مصمم بروشورات إعلانية.

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الرواتب:

– تبدأ من 5,500 ريال (حسب التخصص).

ملاحظة:
– يشترط التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة لجميع الوظائف (ماعدا السائقين).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/11/21هـ الموافق 2023/06/10م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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