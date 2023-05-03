غرق أكثر من 100 شخص في رواندا بسبب الفيضانات

تسببت الأمطار الموسمية التي ضربت شرق إفريقيا، في مقتل العشرات أيضًا في أوغندا؛ حيث لقي ستة أشخاص حتفهم في انزلاق تربة تسببت به الأمطار الغزيرة في منطقة كيسورو جنوب غرب البلاد على مقربة من الحدود الرواندية.

غرق 100 شخص

كما لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في شمال رواندا وغربها في فيضانات تسببت بها الأمطار الموسمية الغزيرة التي ضربت شرق إفريقيا، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة الرواندية الأربعاء.

وأضافت الإذاعة عبر موقعها الإلكتروني: “تسببت الأمطار التي هطلت الليلة الماضية (الثلاثاء) في كارثة في المقاطعات الشمالية والغربية. وحاليًّا، تشير الأرقام الموقتة الصادرة عن إدارة هذه المقاطعات إلى مقتل 109 أشخاص”، وفقًا ليورونيوز عربي.

المقاطعة الغربية

كانت المقاطعة الغربية الأكثر تضررًا حيث قُتل 95 شخصًا، بينما لقي 14 شخصًا حتفهم في المقاطعة الشمالية، عدا عن تدمير البنية التحتية. وأظهرت صور نشرتها الهيئة منازل مدمرة وطرقًا مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية وحقولًا تغمرها المياه وسيولًا من الطين.

في مقاطعة نغوروريرو، غرب البلاد، أدى فيضان نهر نيابارونغو إلى قطع الطريق الرئيسي لحركة المرور، “ما جعل الوصول إلى المنطقة غير ممكن عن طريق البر… مع استمرار ارتفاع مستوى المياه”، وفق الهيئة.