غروهي يبحث عن الشباك النظيفة للمرة الـ40

يأمل حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز ضد الطائي.

تألق غروهي

ويدخل غروهي مباراة الاتحاد ضد الطائي، بآمال كبيرة في المحافظة على نظافة شباكه اليوم، وتسجيل رقم مميز في مسيرته؛ بالوصول إلى اللقاء 40 دون استقبال أهداف، منذ التعاقد معه في موسم 2019\ 2020.

وشارك غروهي صاحب الـ36 عامًا، في 103 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال المواسم الأربعة الماضية، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 39 مرة.

واستقبل غروهي، 85 هدفًا، وكان أقلها خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث إنه استقبل 13 هدفًا فقط في 29 مباراة، وهو أفضل رقم للاتحاد منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008\ 2009.

الاتحاد ضد الطائي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الطائي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 69 نقطة، وضمن التتويج باللقب رسميًا، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.