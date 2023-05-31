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ضمن منافسات دوري روشن

غروهي يبحث عن الشباك النظيفة للمرة الـ40

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
غروهي يبحث عن الشباك النظيفة للمرة الـ40
المواطن - فريق التحرير

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يأمل حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي في مواصلة تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز ضد الطائي.

تألق غروهي

ويدخل غروهي مباراة الاتحاد ضد الطائي، بآمال كبيرة في المحافظة على نظافة شباكه اليوم، وتسجيل رقم مميز في مسيرته؛ بالوصول إلى اللقاء 40 دون استقبال أهداف، منذ التعاقد معه في موسم 2019\ 2020.

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مارسيلو غروهي
الحارس البرازيلي – المصدر @ittihad

وشارك غروهي صاحب الـ36 عامًا، في 103 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال المواسم الأربعة الماضية، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 39 مرة.

مارسيلو غروهي
الحارس البرازيلي – المصدر spl

واستقبل غروهي، 85 هدفًا، وكان أقلها خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث إنه استقبل 13 هدفًا فقط في 29 مباراة، وهو أفضل رقم للاتحاد منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008\ 2009.

مارسيلو غروهي
الحارس البرازيلي مع الاتحاد – المصدر @ittihad

الاتحاد ضد الطائي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الطائي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 69 نقطة، وضمن التتويج باللقب رسميًا، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد في دوري روشن السعودي – المصدر @ittihad

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