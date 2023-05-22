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وصفه اليابانيون بالمشهد المُذل والمهين

غضب بسبب تفتيش حرس بايدن لسيارات الشرطة اليابانية

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
غضب بسبب تفتيش حرس بايدن لسيارات الشرطة اليابانية
المواطن - فريق التحرير

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فتش أفراد أمن تابعون لفريق الرئيس الأمريكي بايدن، سيارات الشرطة اليابانية في طوكيو خلال قمة G7.

ضجة كبيرة

وتسبب المقطع في ضجة ووصف بعض اليابانيين في وسائل التواصل بأن هذا مشهد مُذل ومهين وأن دولتهم لازالت مستعمرة.

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وقال يابانيون آخرون إن أمجاد الساموراي ذهبت وبقي أحفادهم الجبناء.

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وانتشر الفيديو على نطاق واسع في وسائل إعلام محلية وأجنبية، يبدو فيه أفراد من الحماية السرية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وهم يفتشون سيارات الشرطة اليابانية خلال حضوره قمة G7 الأخيرة بمدينة هيروشيما.

حالة تأهب قصوى

وكان الفندق الذي كان يقيم فيه القادة المشاركون بالقمة، في حالة تأهب قصوى منذ انعقادها، إلا أن التأهب تضاعف لحظة مغادرة الرئيس الأمريكي للفندق، فقام حرسه حتى بتفتيش ضباط الشرطة اليابانية المفترض أن يتولوا بأنفسهم عملية التفتيش، وفقًا لما ورد مترجمًا عن عدد من وسائل الإعلام اليابانية.

وشمل التفتيش قيام أفراد من حماية الرئيس بايدن بالاصطفاف على أسطح المباني المجاورة للفندق، بانتظار مغادرته لزيارة “حديقة السلام” لوضع زهور على النصب التذكاري للقنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة في 1945 على هيروشيما، وأثناءها قاموا بفحص سيارات الشرطة اليابانية نفسها، ومن الداخل بدقة، مستعينين حتى بكلب مدرب.

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