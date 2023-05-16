غضب بعد إضرام شاب لبناني النار بجرو صغير

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا، بعد انتشار مقطع فيديو، شاركه شاب لبناني عبر حسابه الخاص، يوثق كيفية إضرامه النار بجرو صغير، ويظهر الكلب وهو يتألم ويركض في أرجاء الغرفة من الخوف.

غضب واسع

وسبب الفيديو، حالة من الغضب الواسع على السوشيال ميديا، فيما علق عليه محافظ بعلبك بشير خضر، مؤكدًا أنه تم إيقاف الشاب للتحقيق معه.

وكتب المحافظ: وردنا فيديو من جمعية BetaLebnanon حول قيام أحد المجرمين بإضرام النار بجرو في بلدة الجوبانية- بعلبك.

وقال: تواصلنا مع الأجهزة الأمنية لملاحقته وتم مخابرة المدعي العام البيئي في البقاع، مطالبًا بوضع حد لهذه الممارسات الوحشية والهمجية عبر تعديل قانون العقوبات لتتناسب العقوبة مع الجريمة.

وفي الفيديو يمكن رؤية الكلب الصغير يحاول الهرب من النار التي أمسكت بجسده، لكنه محاصر من جميع الجوانب، فيما يقوم الشاب بالتلويح بزجاجة فيها مادة مشتعلة.