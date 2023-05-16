Icon

توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق Icon الحمراني: إذا كانت مصاريف أسرتك أكثر من 4500 ريال فأنت مبذر Icon المملكة أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في أكثر الرياضات ربحًا بالعالم Icon طقس الثلاثاء .. أمطار على 5 مناطق Icon الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون Icon مصرع 6 أشخاص في حريق هائل بنيوزيلندا Icon متعافية من الإدمان: كنت أبغي أسرق ذهب بنتي وأبيعه Icon لقطات بطائرة مُسيرة تكشف حالة دمار بغزة بعد الهدنة Icon اعتراض مقاتلات ألمانية وفرنسية اقتربت من الحدود الروسية Icon أبرز طرق الاحتيال في تأجير الشقق تلبيس الطواقي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
تم إيقاف الشاب للتحقيق معه

غضب بعد إضرام شاب لبناني النار بجرو صغير

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
غضب بعد إضرام شاب لبناني النار بجرو صغير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا، بعد انتشار مقطع فيديو، شاركه شاب لبناني عبر حسابه الخاص، يوثق كيفية إضرامه النار بجرو صغير، ويظهر الكلب وهو يتألم ويركض في أرجاء الغرفة من الخوف.

غضب واسع

وسبب الفيديو، حالة من الغضب الواسع على السوشيال ميديا، فيما علق عليه محافظ بعلبك بشير خضر، مؤكدًا أنه تم إيقاف الشاب للتحقيق معه.

قد يهمّك أيضاً
النصراويون لإدارة آل معمر: استقيلوا من أجل الجماهير

النصراويون لإدارة آل معمر: استقيلوا من أجل الجماهير

تحديث iOS يثير غضب مستخدمي آيفون

تحديث iOS يثير غضب مستخدمي آيفون

وكتب المحافظ: وردنا فيديو من جمعية BetaLebnanon حول قيام أحد المجرمين بإضرام النار بجرو في بلدة الجوبانية- بعلبك.

قد يهمّك أيضاً
تعليم عسير يحصد ميداليتين في آيتكس

تعليم عسير يحصد ميداليتين في آيتكس

فوضى لحظة اعتقال عمران خان

فوضى لحظة اعتقال عمران خان

وقال: تواصلنا مع الأجهزة الأمنية لملاحقته وتم مخابرة المدعي العام البيئي في البقاع، مطالبًا بوضع حد لهذه الممارسات الوحشية والهمجية عبر تعديل قانون العقوبات لتتناسب العقوبة مع الجريمة.

وفي الفيديو يمكن رؤية الكلب الصغير يحاول الهرب من النار التي أمسكت بجسده، لكنه محاصر من جميع الجوانب، فيما يقوم الشاب بالتلويح بزجاجة فيها مادة مشتعلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها
الرياضة

خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها

الرياضة
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي
الرياضة

منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي

الرياضة
غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء العالقين في السودان
السعودية اليوم

غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء...

السعودية اليوم
أمطار إبريل بالسعودية الأعلى منذ 40 عامًا
السعودية اليوم

أمطار إبريل بالسعودية الأعلى منذ 40 عامًا

السعودية اليوم
كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر وثائق البنتاجون
العالم

كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر...

العالم
مركز الفلك الدولي: العيد السبت
السعودية اليوم

مركز الفلك الدولي: العيد السبت

السعودية اليوم
الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022
السعودية اليوم

الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177...

السعودية اليوم