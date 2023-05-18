غوارديولا: تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بأفضل سيناريو

أشاد المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، بلاعبي فريقه مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، مؤكدًا أن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 جاء بأفضل سيناريو.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ولعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد بالأمس على ملعب الاتحاد، في إياب نصف النهائي، ونجح السيتيزنز في الفوز برباعية دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، في العاشر من شهر يونيو المقبل، أمام إنتر ميلان الإيطالي على استاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

تعليق غوارديولا

وقال غوارديولا خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “لقد تأهلنا للنهائي بأفضل سيناريو بعد أدا رائع أمام ريال مدريد، لقد تمنيت هذه القرعة، لأن ما حدث لنا الموسم الماضي كان صعبًا”.

وأضاف: “وقيل إن لاعبي السيتي بلا قيمة ويفتقدون الشخصية، رغم أننا فريق مذهل، فزنا بالدوري الإنجليزي 3 مرات، وتواجدنا في قبل نهائي دوري الأبطال مرتين، وصعدنا للنهائي مرة”.

وتابع: “توني كروس، أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم على الإطلاق، قال إنهم يستحقون خسارة مباراة الذهاب الموسم الماضي بنتيجة 10-1، لقد صرح بذلك لأننا بالفعل قدمنا مباراة رائعة، لكننا استفدنا من جرح الموسم الماضي، وكرة القدم منحتنا فرصة للانتقام”.

وأضاف: “قلت للاعبين، إذا أردتم مواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، فعليكم الفوز على ريال مدريد، ولكن للأسف إذا لم تفز بدوري الأبطال، يكون عملك غير مكتمل”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “لا أبالغ في توقعاتي لدرجة التفكير في الفوز بدوري أبطال أوروبا كل عام، ولن أقول إن ريال مدريد فريق سيء، أو أنشيلوتي كذلك مثلما قيل عنا بعد عدم فوزنا باللقب الأوروبي”.

وأردف: “لا يوجد فريق يفوز دائما، ولكن يبقى الأهم هو الاستمرار في المحاولة، وفي مرة سيبتسم لك القدر، كلكم تعلمون، أنا كتالوني، وبرشلونة خسر 3 نهائيات قبل أن يفوز بلقب دوري الأبطال”.

وختم تصريحاته: “كل السيناريوهات واردة في كرة القدم، ففي الموسم الماضي، كورتوا أنقذ فرصة ببراعة، وميندي أبعد كرة من على خط المرمى، وفي هذا الموسم، تفوق ريال مدريد علينا لمدة 15 دقيقة، وكان بإمكانه أن يتقدم (2-0) لكننا عدنا من برنابيو بالتعادل، وكانت نتيجة رائعة لنا”.