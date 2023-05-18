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ضمن منافسات البريميرليج هذا الموسم

غوارديولا وأرتيتا بين 6 مرشحين لجائزة أفضل مدرب

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
غوارديولا وأرتيتا بين 6 مرشحين لجائزة أفضل مدرب
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين الستة، للمنافسة على جائزة أفضل مدرب في البريميرليج هذا الموسم، وجاء المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا في المقدمة.

المرشحون للجائزة

وفتح موقع الدوري الإنجليزي الممتاز، الباب أمام الجمهور للمشاركة في التصويت، حيث سيتم دمج أصوات المشجعين، مع أصوات لجنة خبراء لتحديد الفائز الذي سيتم الإعلان عن هويته يوم 30 مايو الحالي.

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وجاء المرشحون الستة، كالتالي؛ ميكيل أرتيتا “آرسنال”، روبرتو دي زيربي “برايتون”، أوناي إيمري “أستون فيلا”، بيب غوارديولا “مانشستر سيتي”، إيدي هاو “نيوكاسل يونايتد”، وماركو سيلفا “فولهام”.

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ميكيل أرتيتا
أرتيتا – المصدر arsenal

غوارديولا وأرتيتا الأبرز

ومن المتوقع أن تنحصر المنافسة على الجائزة بين أرتيتا الذي قدّم موسمًا استثنائيًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، وغوارديولا الذي بات قريبًا من الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بيب غوارديولا
المدرب الإسباني – المصدر @ManCity

وسبق للمدرب الإسباني بيب غوارديولا أن فاز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 3 مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة، فيما نالها مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول يورجن كلوب مرتين آخرهما الموسم الماضي.

ويحمل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة مدرب الموسم في البريميرليج 11 مرة، متفوقًا بفارق 8 جوائز عن مدرب مانشستر سيتي وجوزيه مورينيو وأرسين فينجر.

مدرب توتنهام مورينيو
مورينيو

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