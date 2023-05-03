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في نهائي دوري أبطال آسيا

غياب سالم الدوسري يُربك حسابات دياز أمام أوراوا

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
غياب سالم الدوسري يُربك حسابات دياز أمام أوراوا
المواطن - فريق التحرير

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يفقد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، النجم سالم الدوسري الذي يُعد أهم وأخطر أسلحته خلال مواجهة الهلال المقبلة ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

غياب بسبب الطرد

ومن المقرر أن يلعب أوراو ضد الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

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ويغيب سالم الدوسري عن مباراة الإياب المقبلة، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء عند الدقيقة 86 من لقاء الذهاب، بعد مخالفة مع اللاعب كين إيواو.

طرد سالم الدوسري في نهائي 2022
طرد الدوسري في مباراة السبت – المصدر alarabiya

تأثير سالم الدوسري

ويُعد سالم الدوسري واحدًا من أبرز اللاعبين السعوديين في الوقت الحالي، وسيكون غيابه مؤثرًا على الهلال في مواجهة أوراوا المقبلة، حيث إنه تألق بشكل لافت في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وساهم الدوسري في تسجيل 11 هدفًا في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، فيما خاض 13 مباراة في دوري روشن السعودي، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

وغاب سالم الدوسري عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 12 مباراة بدوري روشن السعودي، وشهدت تحقيق الزعيم للفوز 6 مرات، وخسر مرتين، وتعادل في 4 مواجهات.

ويعتمد رامون دياز على الدوسري بشكل أساسي، حيث إنه لم يغب سوى للإصابة أو الإيقاف، واعتمد عليه في مباراة الذهاب في مركزه الأصلي كجناح، إلا أنه منحه حرية الحركة خلف المهاجمين، ونجح في تسجيل هدف.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

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