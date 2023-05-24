فائزة بـ آيسف تكشف تفاصيل ابتكارها غشاء لمعالجة المياه الملوثة بالنفط

كشفت الطالبة تهاني أحمد، الفائزة بالمركز الرابع في مجال علم المواد بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، تفاصيل ابتكارها غشاء يساعد في مجال معالجة المياه الملوثة بالنفط.

فصل النفط عن المياه

وقالت تهاني خلال لقائها مع برنامج يا هلا: إن ابتكارها يعمل على فصل النفط عن المياه.

وأكدت أن الغشاء يمكنه أن ينظف نفسه في خلال هذه العملية، مشيرة إلى أنها بدأت في هذا المشروع في سبتمبر الماضي، متطلعة إلى استكمال مشروعها.

استقبال حافل

ووثقت صحيفة “المواطن” لحظة استقبال أبطال منتخب العلوم والهندسة، بعد نجاحهم في تحقيق 27 جائزة؛ بمعرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2023″، بمشاركة أكثر من 1800 موهوب وموهوبة من أكثر من 70 دولة، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.