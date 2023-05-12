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بسبب انتهاكاتها في أوكرانيا وإفريقيا

فاغنر تواجه خطرًا كبيرًا في أوروبا

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
فاغنر تواجه خطرًا كبيرًا في أوروبا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، استعدادها لإدراج مجموعة فاغنر الروسية المتهمة بارتكاب انتهاكات في أوكرانيا وإفريقيا، على لائحة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.

التوصل إلى إجماع

وصرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم لصحيفة داغنس نيهتر بأن السويد مستعدة للعمل من أجل التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي لوضع فاغنر على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بمجرد توافر الشروط القانونية.

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وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، بالإجماع قرارًا يدعو الحكومة الفرنسية إلى تعبئة دبلوماسية لإدراج المجموعة في هذه اللائحة من أجل معاقبة أعضاء فاغنر وداعميهم بشكل أكثر فعالية، ولا سيما على الصعيد المالي.

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فاغنر تواجه خطرًا كبيرًا في أوروبا

انتهاكات فظيعة

وأضاف وزير الخارجية السويدي للصحيفة أن مجموعة فاغنر ارتكبت انتهاكات فظيعة خصوصًا في السودان ومالي وسوريا وأوكرانيا.

وأوضح: لكي تخضع المجموعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، يجب على سلطة قضائية أو سلطة وطنية مختصة مُعادِلة، مثل محكمة أو مدع عام، أن تقرر فتح تحقيق ضد المجموعة أو توجيه الاتهام إليها بارتكاب فعل إرهابي.

في مارس، تبنى البرلمان الليتواني قرارًا يصف فاغنر بأنها منظمة إرهابية، في خطوة رحبت بها كييف، علمًا بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 سيلتقون اليوم الجمعة في ستوكهولم.

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