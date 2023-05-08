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شدد على ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية

فايز المالكي مع ضبطيات المخدرات ويوجه رسالة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
فايز المالكي مع ضبطيات المخدرات ويوجه رسالة
المواطن - فريق التحرير

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أشاد الفنان فايز المالكي بجهود رجال مكافحة المخدرات، في القبض على مروجي ومهربي المخدرات في المملكة، محذرًا الشباب من التورط في مثل هذه الآفة الخطيرة التي تهدد مستقبلهم وتهدد المجتمع.

رسالة هامة

واستعرض المالكي خلال مقطع فيديو، كميات لآلاف الأقراص المخدرة التي تم ضبطها مؤخرًا، وتقدر بنحو الملايين الريالات، إذا ذهبت إلى الشمال لقضت على الشمال كله، وإذا ذهبت إلى الجنوب لقضت على الجنوب كله، مناشدًا المتابعين بأهمية التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن مروجي المخدرات.

وأطلقت الجهات الأمنية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية كبرى تحت عنوان بالمرصاد، للقبض على مروجي ومهربي المخدرات بالمملكة.

الإبلاغ واجب وطني

وحث الأمن العام المواطنين والمقيمين عبر مقطع فيديو، على أهمية دعم جهود الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات في المملكة.

 

 

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