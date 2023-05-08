علاقة التغيرات المناخية بجريان وادي الرمة الخليج يُعطل النصر بتعادل إيجابي حذف حسابات تويتر الغير نشطة عبدالرحمن البيشي يحضر مباراة النصر والخليج فايز المالكي مع ضبطيات المخدرات ويوجه رسالة اكتشاف لغة خاصة بين الفيلة ولقطات توثق ذلك دونيس يغيب عن مران الفتح استعدادًا للفيحاء كوكب يصطدم بأحد النجوم قصة مواطنة تبرعت بالخلايا الجذعية وأنهت معاناة شقيقها فولهام يتجاوز ليستر سيتي بخماسية
أشاد الفنان فايز المالكي بجهود رجال مكافحة المخدرات، في القبض على مروجي ومهربي المخدرات في المملكة، محذرًا الشباب من التورط في مثل هذه الآفة الخطيرة التي تهدد مستقبلهم وتهدد المجتمع.
#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم@Mokafha_SA
ماراح اتكلم شف. بعينك وانت الحكم pic.twitter.com/Xzi8oRYOvnقد يهمّك أيضاً
— فايز المالكي (@fayez_malki) May 8, 2023
#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم@Mokafha_SA
ماراح اتكلم شف. بعينك وانت الحكم pic.twitter.com/Xzi8oRYOvn
— فايز المالكي (@fayez_malki) May 8, 2023
واستعرض المالكي خلال مقطع فيديو، كميات لآلاف الأقراص المخدرة التي تم ضبطها مؤخرًا، وتقدر بنحو الملايين الريالات، إذا ذهبت إلى الشمال لقضت على الشمال كله، وإذا ذهبت إلى الجنوب لقضت على الجنوب كله، مناشدًا المتابعين بأهمية التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن مروجي المخدرات.
وأطلقت الجهات الأمنية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية كبرى تحت عنوان بالمرصاد، للقبض على مروجي ومهربي المخدرات بالمملكة.
وحث الأمن العام المواطنين والمقيمين عبر مقطع فيديو، على أهمية دعم جهود الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات في المملكة.