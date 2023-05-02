فايز المالكي من داخل سفينة الإجلاء: كل الإمكانيات والخدمات متوفرة

نشر الفنان فايز المالكي، مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، من على متن سفينة الإجلاء وهي متجهة إلى بورتسودان لإجلاء بعض رعايا الدول الصديقة والعودة إلى جدة.

وقال المالكي في الفيديو “الحقيقة أنا تفاجأت بإمكانيات وقدرات هذه السفينة، فيوجد بها مستشفى كامل متكامل وأسواق ومحلات تسوق وغسيل ملابس وغرف نوم، كما أنها تحمل أكثر من 350 شخصًا”.

توجيهات القيادة

وأضاف أن “هذه الجهود بفضل توجيهات القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان”.

ولفت إلى أن كل الموجودين على السفينة هم شباب سعوديون تفخر بهم المملكة، كما نقف احترامًا وتقديرًا لهم.

وتبذل المملكة الجهود بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم حتى يصلوا إلى بلدانهم بأمان.