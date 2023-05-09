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دعا للمشاركة في توعية الشباب من المخدرات

فايز المالكي ينتقد المشاهير : شبعنا.. شبابنا راحوا بسبب المخدرات

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
فايز المالكي ينتقد المشاهير : شبعنا.. شبابنا راحوا بسبب المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول للفنان فايز المالكي خلال حملته التي قام من خلالها بالتحذير من أضرار المخدرات على صحة متعاطيها، في ظل العمليات الأمنية المتلاحقة لضرب أوكار المخدرات في عقر دارها.

وظهر المالكي خلال مقطع الفيديو وهو يحث الجميع وتحديدًا المشاهير داعيًا للتحذير من المخدرات وتأثيرها على صحة الشباب عبر حساباتهم الرسمية، قائلًا :” شفنا مؤخرات كتير خلاص شبعنا ..شبعنا هدايا والرقص واللعب والسهر.. كل واحد يرسل تغريدة كل واحد يشارك بفيديو كل واحد يتكلم عن المخدرات.. شبابنا راحو بسبب المخدرات وأنتم قاعدين تستعبطون بس.. خلو عندكم وطنية”.

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تحذيرات المالكي

كان الفنان فايز المالكي قد حذر من خطورة تعاطي المخدرات، لاسيما مخدر الشبو، مؤكدًا أن تأثيره يفوق تأثير الحشيش وباقي الأنواع الأخرى.

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واستعرض المالكي خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع “تويتر”، الكميات المضبوطة من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لمخدر الشبو في المملكة، مشيرًا إلى أن جرامًا واحدًا منه قد يقضي على مستقبل الشخص وحياته نهائيًّا؛ نظرًا لخطورة تأثيره العالي على الصحة العقلية.

ووجه المالكي الشكر لرجال الأمن كافة، وكذلك أبطال مكافحة المخدرات، مناشدًا المتابعين بضرورة الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات في المملكة.

 

 

 

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