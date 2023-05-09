فايز المالكي ينتقد المشاهير : شبعنا.. شبابنا راحوا بسبب المخدرات القبض على مواطن وإحباط عمليتي تهريب للقات في جازان وعسير الصحة العالمية: مقتل 604 أشخاص في الصراع السوداني بوتين: حرب أخرى اندلعت ضد روسيا وسنتعامل معها موعد التقديم بالجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض بيل جيتس: نحن جميعًا خائفون من إمكانيات الذكاء الاصطناعي 563 مليون ريال أرباح زين السعودية بنهاية الربع الأول تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا وكالة الأنباء الفرنسية تعلن انضمام ميسي للدوري السعودي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس طاجيكستان
وثق مقطع فيديو متداول للفنان فايز المالكي خلال حملته التي قام من خلالها بالتحذير من أضرار المخدرات على صحة متعاطيها، في ظل العمليات الأمنية المتلاحقة لضرب أوكار المخدرات في عقر دارها.
وظهر المالكي خلال مقطع الفيديو وهو يحث الجميع وتحديدًا المشاهير داعيًا للتحذير من المخدرات وتأثيرها على صحة الشباب عبر حساباتهم الرسمية، قائلًا :” شفنا مؤخرات كتير خلاص شبعنا ..شبعنا هدايا والرقص واللعب والسهر.. كل واحد يرسل تغريدة كل واحد يشارك بفيديو كل واحد يتكلم عن المخدرات.. شبابنا راحو بسبب المخدرات وأنتم قاعدين تستعبطون بس.. خلو عندكم وطنية”.
كان الفنان فايز المالكي قد حذر من خطورة تعاطي المخدرات، لاسيما مخدر الشبو، مؤكدًا أن تأثيره يفوق تأثير الحشيش وباقي الأنواع الأخرى.
واستعرض المالكي خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع “تويتر”، الكميات المضبوطة من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لمخدر الشبو في المملكة، مشيرًا إلى أن جرامًا واحدًا منه قد يقضي على مستقبل الشخص وحياته نهائيًّا؛ نظرًا لخطورة تأثيره العالي على الصحة العقلية.
ووجه المالكي الشكر لرجال الأمن كافة، وكذلك أبطال مكافحة المخدرات، مناشدًا المتابعين بضرورة الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات في المملكة.