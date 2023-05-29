فتح سد العقيق غدًا لتصريف 1.126.142 مترًا مكعبًا من المياه

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بفتح بوابات سد العقيق غداً وتطبيق خطة الطوارئ.

ويأتي توجيه سموه بناءً على التقارير الواردة من وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ارتفاع منسوب المياه في السد، والعمل على تصريفها دعماً للمزارعين، إضافة إلى الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الباحة حيث تشير التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار غزيرة.

تصريف المياه

من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن ستُنفذ خطة الطوارئ عند فتح بوابات السد، مفيداً بأن كمية التخزين بسد العقيق حاليا 19,126,142 متراً مكعباً، وحجم الوارد من السيول 1,467,673 متراً مكعباً.

قراءات مطمئنة

وبين أن الكمية المراد تصريفها 1,126,142 متراً مكعباً، مشيراً إلى أن جميع أجهزة القياس تعطي قراءات مطمئنة، وآخر فيضان لسد العقيق كان عام 1434هـ ويعد أحد مصادر مياه الشرب في منطقه الباحة.