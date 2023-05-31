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مشاعر امتزج فيه الخوف بالفخر

فرحة وسجود عائلة القرني بعد نزوله من مركبة دراجون

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ صباحاً
فرحة وسجود عائلة القرني بعد نزوله من مركبة دراجون
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “قناة الإخبارية” مشاعر فرحة وسجود عائلة رائد الفضاء علي القرني بعد نزوله من مركبة دراجون التي وصلت إلى الأرض بنجاح.

ويظهر الفيديو فرحة عائلة القرني حيث قام شقيق وعم القرني بالسجود فرحًا لنزوله من مركبة دراجون، معربين عن سعادتهم بوصوله للأرض بسلام.

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من جانبه، أعرب والد القرني عن فرحته بوصول ابنه إلى الأرض بسلام، قائلًا ” لاتبكيني.. فرحان جدًا وفرحتي لا توصف”، مهنئًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما حققوه من إنجاز للوطن.

فيما عبر شقيق علي القرني عن فرحته بوصول أخيه بالسلامة وما حققه من إنجاز للوطن، معربًا فخره بأخيه منذ أن كان طيارًا حتى أصبح رائد فضاء.

وعبر شقيقه الآخر مشعل القرني عن مشاعره التي امتزج فيها الخوف والارتباط والفخر بوصول أخيه، مهنئًا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بهذا الإنجاز، منوهًا إلى أنهم لم يتمكنوا من النوم لحين رؤية نزول أخيه بسلام وتلويحه من المركبة.

فيما أشارت إحدى أقارب القرني إلى فرحتها بما حققته أسرة آل سعود وصولًا إلى عهد الحزم والعزم بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صاحب الهمة التي تعالت وصولًا للفضاء ممثلة في رحلة القرني وريانة للفضاء، متمنية أن يثبتوا للعالم كله ” أنه لا مستحيل على أرض السعودية”.

لحظات تاريخية

كانت “قناة الإخبارية”، قد وثقت لقطات تاريخية لنزول رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي من مركبة دراجون بعد وصولها إلى الأرض بنجاح، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد رحلة استمرت 10 أيام في محطة الفضاء الدولية.

ويظهر الفيديو، خروج رائدة الفضاء ريانة برناوي أولًا، حيث ساعدها الطاقم المساعد على الوقوف، لتقوم بعدها بالتلويح للجميع، ليخرج بعدها رائد الفضاء علي القرني.

 

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