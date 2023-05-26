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بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي

فرص النصر في الفوز بـ دوري روشن بعد رفض الاحتجاج ضد كنو

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
فرص النصر في الفوز بـ دوري روشن بعد رفض الاحتجاج ضد كنو
المواطن - فريق التحرير

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رفض مركز التحكيم الرياضي السعودي، الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد مشاركة اللاعب محمد كنو مع نادي الهلال بشكل رسمي.

وكان أصفر الرياض تقدم بطلب معجل إلى مركز التحكيم الرياضي عقب قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم برفض الشكوى المقدمة من أصفر الرياض ضد نظامية مشاركة كنو نجم الهلال في مباراة الفريقين بديسمبر الماضي التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

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ثبات نقاط النصر

وبعد ثبات نقاط أصفر الرياض وعدم زيادتها فلكي يفوز أصفر الرياض بلقب دوري روشن، يجب على الاتحاد التعثر في المباراتين المقبلتين، بالخسارة في إحداهما والتعادل في اللقاء الآخر.

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يذكر أن العميد يتفوق في المواجهات المباشرة على النصر في دوري روشن، حيث في حال تساوي النقاط فإن الاتحاد سيكون بطل دوري روشن.

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