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تحظى بشعبية كبيرة لدى المراهقين

فرنسا تحظر السجائر الإلكترونية

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
فرنسا تحظر السجائر الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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كشف وزير الصحة الفرنسي، فرنسوا برون، الأربعاء، أن الحكومة الفرنسية قد تحظر السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة، والتي تحظى بشعبية كبيرة خصوصًا لدى المراهقين، بحلول نهاية هذا العام.

حظر السجائر

وأضاف الوزير الفرنسي: أنا أؤيد فرض حظر على هذه السجائر، مضيفًا أن هذه المنتجات تقود بعض شبابنا نحو استخدام التبغ، وفقًا لإذاعة فرانس إنتر الفرنسية.

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ولفتت فرنسوا برون إلى أن التدخين آفة تقتل 75 ألف شخص سنويًّا في فرنسا.

اتفاق النواب

وتابع برون، أنه على الرغم من أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لا تتمتع بأغلبية في البرلمان، فإن الوزراء سيعملون مع النواب، للتوصل إلى اتفاق بشأن الحظر.

وقد يصدر هذا الحظر، قبل نهاية العام الحالي، وقد يشكل الحظر جزءًا من خطة جديدة لمكافحة التدخين، تعمل عليها وزارة الصحة للسنوات الخمس المقبلة.

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