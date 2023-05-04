فرنسا تحظر السجائر الإلكترونية

تنازل الشمري عن قاتل أخيه بعد شفاعة فيصل بن خالد الشباب قد يعاقب هتان باهبري وظائف احتلها الذكاء الاصطناعي في السعودية السفارة الأمريكية لرعاياها في كييف: الجؤوا لملاذ آمن تعليق تيسير الجاسم مع اقتراب الأهلي من الصعود لـ دوري روشن وصول طائرة هندية إلى جدة على متنها نحو 135 شخصًا قادمة من السودان جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعثر الاتحاد وفوز الشباب سكني يعيد التذكير بشروط والتزامات دعم البناء الذاتي الهيدروجين النظيف ومواجهة التغير المناخي أبرز محادثات وزير الطاقة والمستشار الألماني قصة بلدة مكسيكية تكرم الحمير في يوم العمال
كشف وزير الصحة الفرنسي، فرنسوا برون، الأربعاء، أن الحكومة الفرنسية قد تحظر السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة، والتي تحظى بشعبية كبيرة خصوصًا لدى المراهقين، بحلول نهاية هذا العام.
وأضاف الوزير الفرنسي: أنا أؤيد فرض حظر على هذه السجائر، مضيفًا أن هذه المنتجات تقود بعض شبابنا نحو استخدام التبغ، وفقًا لإذاعة فرانس إنتر الفرنسية.
ولفتت فرنسوا برون إلى أن التدخين آفة تقتل 75 ألف شخص سنويًّا في فرنسا.
وتابع برون، أنه على الرغم من أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لا تتمتع بأغلبية في البرلمان، فإن الوزراء سيعملون مع النواب، للتوصل إلى اتفاق بشأن الحظر.
وقد يصدر هذا الحظر، قبل نهاية العام الحالي، وقد يشكل الحظر جزءًا من خطة جديدة لمكافحة التدخين، تعمل عليها وزارة الصحة للسنوات الخمس المقبلة.