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آملة في أن يكون ذلك خطوة لإنهاء الصراع

فرنسا: نثمن جهود السعودية وأمريكا للتوصل لاتفاق بشأن أزمة السودان

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
فرنسا: نثمن جهود السعودية وأمريكا للتوصل لاتفاق بشأن أزمة السودان
المواطن - فريق التحرير

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أثنت فرنسا على الجهود السعودية الأمريكية لإنهاء الأزمة السودانية، حيث قالت وزارة الخارجية في البيان الصادر عنها، اليوم الاثنين، أنها تثمن جهود البلدين في التوصل لاتفاق بين أطراف الصراع.

اتفاق جدة

ودعت الخارجية الفرنسية، في بيانها، الأطراف السودانية إلى التطبيق الكامل لبنود اتفاق جدة، وفي الوقت نفسه، رحبت دولة الإمارات بتوقيع ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان إعلانًا لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع، معربة عن أملها في أن يكون إعلان وقف إطلاق النار خطوة نحو اتفاق شامل ودائم.

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وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على جهود السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي أثمرت توقيع هذه الهدنة لتمكين إيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتمهيد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.

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فرنسا نثمن جهود السعودية وأمريكا للتوصل لاتفاق بشأن أزمة السودان

وعبّرت عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والوقف الدائم لإطلاق النار بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.

كما رحبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، باتفاق وقف إطلاق النار، بينما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى احترام الهدنة، قائلًا: حان الوقت لإسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق، وأنظار العالم تراقب.

اشتباكات السودان

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في الخرطوم منتصف الشهر الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع ما أدى لتدهور الوضع الإنساني في البلد العربي الإفريقي.

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