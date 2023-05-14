فرنسي يُدير مباراة الإياب بين ميلان وإنتر

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن هوية الحكم الذي سيدير مباراة ميلان وإنتر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

حكم لقاء الإياب

ومن المقرر أن تُقام مباراة ميلان وإنتر على ملعب “جوزيبي مياتزا”، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عند الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن الحكم الفرنسي كليمون توربان سيدير المباراة المرتقبة بين فريق ميلان ونظيره إنتر.

وسبق أن أدار الحكم الفرنسي كليمون توربان، نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، والذي جمع بين فريفي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، يوم 28 مايو 2022، وانتهى المرينغي بهدف نظيف.

وكان الحكم الفرنسي قد ظهر في النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا في العديد من المواجهات، ومنها؛ إنتر وبايرن، ليفربول وجلاسجو رينجرز، أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، توتنهام وميلان، بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

مباراة ميلان وإنتر

وكانت مباراة ميلان وإنتر التي أُقيمت الأسبوع الماضي على ملعب “سان سيرو”، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قد انتهت بفوز الإنتر بهدفين دون رد عن طريق إدين دجيكو وهنريك مخيتريان.

ويواجه المتأهل من مباراة ميلان وإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، الفائز من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، علمًا بأن لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب “سانتياجو برنابيو” قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.