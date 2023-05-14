Icon

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي Icon راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند Icon مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا Icon تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية Icon خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% Icon أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية Icon دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل Icon تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات Icon خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر Icon جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري الأبطال

فرنسي يُدير مباراة الإياب بين ميلان وإنتر

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٦ مساءً
فرنسي يُدير مباراة الإياب بين ميلان وإنتر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن هوية الحكم الذي سيدير مباراة ميلان وإنتر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

حكم لقاء الإياب

ومن المقرر أن تُقام مباراة ميلان وإنتر على ملعب “جوزيبي مياتزا”، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عند الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل.

قد يهمّك أيضاً
 مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير الجدل

 مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير الجدل

56 مليون ريال أرباح رعاية في الربع الأول

56 مليون ريال أرباح رعاية في الربع الأول

وأوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن الحكم الفرنسي كليمون توربان سيدير المباراة المرتقبة بين فريق ميلان ونظيره إنتر.

قد يهمّك أيضاً
بنك يرفض تمديد قرض لبريطاني بسبب لاجئة أوكرانية

بنك يرفض تمديد قرض لبريطاني بسبب لاجئة أوكرانية

اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع بالسعودية

اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع بالسعودية

إنتر ميلان - ميلان - دوري أبطال أوروبا - ديربي الغضب - دجيكو - ميختاريان

وسبق أن أدار الحكم الفرنسي كليمون توربان، نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، والذي جمع بين فريفي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، يوم 28 مايو 2022، وانتهى المرينغي بهدف نظيف.

وكان الحكم الفرنسي قد ظهر في النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا في العديد من المواجهات، ومنها؛ إنتر وبايرن، ليفربول وجلاسجو رينجرز، أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، توتنهام وميلان، بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

الحكم الفرنسي كليمون توربان

مباراة ميلان وإنتر

وكانت مباراة ميلان وإنتر التي أُقيمت الأسبوع الماضي على ملعب “سان سيرو”، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قد انتهت بفوز الإنتر بهدفين دون رد عن طريق إدين دجيكو وهنريك مخيتريان.

ويواجه المتأهل من مباراة ميلان وإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، الفائز من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، علمًا بأن لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب “سانتياجو برنابيو” قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

ميلان ضد الإنتر - دجيكو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند
غرائب

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند

غرائب
سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين
السعودية اليوم

سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد...

السعودية اليوم
تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على دعم حساب المواطن
السعودية اليوم

تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على...

السعودية اليوم
3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة فوربس
آخر الاخبار

3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة...

آخر الاخبار
تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس...

السعودية اليوم
غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي
آخر الاخبار

غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد...

آخر الاخبار
خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة
العالم

خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب...

العالم
عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق
السعودية اليوم

عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق

السعودية اليوم