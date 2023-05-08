فريق طبي سعودي في السودان غدًا ضمن أولى طلائع الجسر الجوي

أعلن مدير إدارة المساعدات العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، فهد العصيمي، أن فريقًا طبيًّا سيصل إلى السودان غدًا في أولى طلائع الجسر الجوي.

ترتيب وصول الأطباء

وقال فهد العصيمي في تصريحات لبرنامج هنا الرياض المذاع على قناة الإخبارية: إنه سيتم التنسيق مع كل الجهات المعنية في داخل المملكة، لتحديد أماكن المتطوعين من الأطباء أصحاب التخصصات التي تم الإعلان عنها، والترتيب لهم من أجل العمل بشكل آمن.

وأردف العصيمي: هناك منصة خاصة بالمتطوعين أعلنها المركز قبل أيام لتشجيع الأطباء والتخصصات المطلوبة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستشفيات السودانية التي أصبحت خارج الخدمة.