فريق طبي سعودي في السودان غدًا ضمن أولى طلائع الجسر الجوي

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أعلن مدير إدارة المساعدات العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، فهد العصيمي، أن فريقًا طبيًّا سيصل إلى السودان غدًا في أولى طلائع الجسر الجوي.
فيديو | مدير إدارة المساعدات العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة فهد العصيمي لـ #هنا_الرياض: فريق طبي سيصل إلى السودان غدا في أولى طلائع الجسر الجوي #الإخبارية #الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان pic.twitter.com/uk3PcQHaOTقد يهمّك أيضاً
— هنا الرياض (@herealriyadh) May 8, 2023
وقال فهد العصيمي في تصريحات لبرنامج هنا الرياض المذاع على قناة الإخبارية: إنه سيتم التنسيق مع كل الجهات المعنية في داخل المملكة، لتحديد أماكن المتطوعين من الأطباء أصحاب التخصصات التي تم الإعلان عنها، والترتيب لهم من أجل العمل بشكل آمن.
وأردف العصيمي: هناك منصة خاصة بالمتطوعين أعلنها المركز قبل أيام لتشجيع الأطباء والتخصصات المطلوبة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستشفيات السودانية التي أصبحت خارج الخدمة.