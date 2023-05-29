فعاليات تمرين ⁧‫عزم النسر 23 تتواصل

انطلقت في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، أمس، فعاليات التمرين ⁧‫المشترك “عزم النسر 23” بقيادة القوات المسلحة السعودية ومشاركة قوات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

تعزيز التعاون والخبرات

ويهدف التمرين ⁧ إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال الدفاع الجوي الصاروخي وتوحيد إجراءات التخطيط والتنفيذ وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق للعمل المشترك للوصول إلى التوافق والتكامل العملياتي المطلوب.

وأكد قائد قوة الواجب في التمرين ⁧‫المشترك “عزم النسر 23” العميد الركن عقاب بن عوض المطيري، أن القوات المشاركة في التمرين ستنفذ عددًا من الفرضيات من أبرزها العمليات الجوية الصاروخية بالذخيرة الحية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات التزود بالوقود جوًا، وعمليات الحرب السطحية المضادة البحرية، والحرب الإلكترونية، وعمليات الاقتحام البحري، والدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل والإصابات الجماعية.

اجتماعات تحضيرية

وأوضح أن التمرين ينفذ لأول مرة في السعودية، حيث بدأت الأسبوع الماضي، اجتماعات تحضيرية ومحاضرات أكاديمية خاصة للتمرين، وقبل ذلك، عقدت ثمانية مؤتمرات سبع منها في الرياض وآخر في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.